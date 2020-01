Bierabsatz im Jahr 2019 um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr gesunken / Brauereien und Bierlager setzten 17,8 % weniger Bier ab als 1993

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2019 haben die in Deutschland ansässigen Brauereienund Bierlager insgesamt rund 9,2 Milliarden Liter Bier abgesetzt. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sank damit der Bierabsatzgegenüber dem Vorjahr um 1,9 % beziehungsweise 177,9 Millionen Liter. In denZahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Staaten außerhalb derEuropäischen Union (EU) eingeführte Bier nicht enthalten.Bierexport in EU-Staaten gesunken, Ausfuhr in Staaten außerhalb der EU gestiegen82,6 % des gesamten Bierabsatzes waren für den Inlandsverbrauch bestimmt undwurden versteuert. Der Inlandsabsatz sank im Vergleich zu 2018 um 2,1 % auf 7,6Milliarden Liter. Steuerfrei (Exporte und Haustrunk) wurden 1,6 Milliarden LiterBier abgesetzt (-1,1 %). Davon gingen 0,9 Milliarden Liter (-4,3 %) inEU-Staaten, 0,7 Milliarden Liter (+3,4 %) in Staaten außerhalb der EU und 12,4Millionen Liter (-5,2 %) unentgeltlich als Haustrunk an die Beschäftigten derBrauereien.1,0 % weniger Biermischgetränke abgesetzt als im VorjahrBiermischungen - Bier gemischt mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderenalkoholfreien Zusätzen - machten im Jahr 2019 mit 439,5 Millionen Litern 4,8 %des gesamten Bierabsatzes aus. Gegenüber dem Jahr 2018 wurden 1,0 % wenigerBiermischungen abgesetzt.Inlandsabsatz von Bier seit 1993 um mehr als ein Viertel zurückgegangenSeit 1993 - dem Jahr des Inkrafttretens der Neufassung des Biersteuergesetzes -hat sich der Bierabsatz insgesamt um 2,0 Milliarden Liter oder 17,8 %verringert. Der versteuerte Inlandsabsatz hat in diesem Zeitraum um 27,6 %abgenommen, wogegen sich der steuerfreie Absatz (Exporte und Haustrunk) indiesem Zeitraum mehr als verdoppelt hat (+132,0 %).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Verbrauchsteuern,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 33www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4506213OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell