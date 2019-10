Bienenwachs statt Plastik - Frischhalteideen für Umweltbewusste (AUDIO)

Piding (ots) -Anmoderationsvorschlag:Plastiktüten, Einweggeschirr, Kunststoffverpackungen: Jeder vonuns produziert rund 220 Kilo Plastikmüll im Jahr - und das isteindeutig zu viel. Deshalb gibt es mittlerweile Gesetze, die dasteilweise regeln. Ein erster Schritt in die richtige Richtung, findenviele. Aber tatsächlich sind wir alle gefragt - Menschen wie du undich, genauso, wie die Industrie - und da gibt es immer wiedersinnvolle Ansätze, die Nachhaltigkeit voranbringen. Mehr darüber weißmein Kollege Oliver Heinze.Sprecher: Die Plastikmüll-Problematik ist mittlerweile insBewusstsein der meisten Menschen gedrungen - und damit das nicht beimreinen Wissen bleibt, gibt es Experten wie dieNachhaltigkeitsbeauftragte von der Molkerei Berchtesgadener Land LisaWeitz.O-Ton 1 (Lisa Weitz, 25 Sek.): "Wir haben 2019 den DeutschenNachhaltigkeitspreis erhalten und sind darauf sehr stolz. Aber dasmotiviert uns auch und spornt uns an, neue Maßnahmen und Ideen zuentwickeln. Und oft sind diese Ideen oder Umsetzungen ganz einfach.Wie aktuell: Wir sparen uns zukünftig die Plastik-Überdeckel beiunseren Bio-Produkten. Und so können wir jährlich ca. 7,2 TonnenPlastik einsparen."Sprecher: Denn bei genauerem Hinsehen sind diese Überdeckelwirklich verzichtbar - gerade was den Transport betrifft.O-Ton 2 (Lisa Weitz, 10 Sek.): "Wenn das Produkt geöffnet ist,sind sie praktisch, es immer wieder zu verschließen. Aber da gibt esauch eine ganz einfache und nachhaltige Lösung. Dafür eignen sichBienenwachstücher hervorragend."Sprecher: Das sind kleine, wiederverwendbare Tücher, die einmalgeöffnete Becher luftdicht verschließen und eine nachhaltigeAlternative zur allseits beliebten Frischhaltefolie bieten. O-Ton 3(Lisa Weitz, 23 Sek.): "Für die Herstellung der Bienenwachstücherwerden nur kontrollierte und biozertifizierte Rohwaren verwendet. Unddiese Bienenwachstücher sind in der Handhabung ganz einfach. Man legteinfach das Bienenwachstuch auf den geöffneten Becher oben drauf,streift dann die Kanten nach unten und drückt sie dann mit den Händenein bisschen am Becher fest. Die Bienenwachstücher lassen sichreinigen und so immer wieder verwenden."Sprecher: Und man bekommt die natürlich auch völlig problemlos:O-Ton 4 (Lisa Weitz, 20 Sek.): "Im Moment läuft unsere Aktion'Fleißiges Bienchen'. Jeder, der bis Ende November zehn Deckel derteilnehmenden Produkte an uns schickt, bekommt ein Gratistuch von unszugeschickt. Oder man kann sie ganz einfach über unseren Online-Shopauf unserer Homepage bergbauernmilch.de beziehen. Dort findet manauch noch mal alle Infos zu zur Aktion und auch zu den Tüchern."Abmoderationsvorschlag:Sie haben es gehört: Plastikmüll-Einsparen kann ganz einfach sein.Und wenn Sie jetzt noch mal alles in Ruhe nachlesen wollen, klickenSie sich einfach durch die Infos auf bergbauernmilch.de!Pressekontakt:Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eGBarbara Steiner-HainzHockerfeld 5-883451 PidingTel: +49 8651 / 7004 - 1150Barbara.Steiner-Hainz@molkerei-bgl.deOriginal-Content von: Milchwerke Berchtesgadener Land, übermittelt durch news aktuell