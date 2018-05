Die Biene Maja zum Weltbienentag am 20. Mai 2018: Gemeinsam lassen wir es blühen (FOTO)

München (ots) -- Das Projekt Klatschmohnwiese zum Bienenschutz- BienenBlütenReich 2018: Eine Million Quadratmeter Blühflächen- Bienenvolk für Kindergarten oder Schule- Sonderprogrammierung im TV: Junior widmet den 20. Mai der BieneMajaIm Frühjahr 2018 startete die Biene Maja das "ProjektKlatschmohnwiese", denn auf Feldern und Wiesen, öffentlichen Flächenund in Gärten blüht es immer weniger. Die Biene Maja und ihre Freundesetzen sich als starke Botschafter für Insekten und den Erhalt derArtenvielfalt gezielt für die Anpflanzung bienenfreundlicherBlühflächen ein.Die Biene Maja möchte möglichst viele Menschen aktivieren, inihrem Garten oder auf dem Balkon selbst Blühflächen anzulegen,Nisthilfen aufzustellen und selbst Blühpatenschaften abzuschließen.Alle Blühflächen des Projektes entstehen innerhalb des NetzwerkBlühende Landschaft, einer Initiative des gemeinnützigen VereinsMellifera e.V. Das gesamte BienenBlütenReich, in das auch MajasBlühflächen eingehen, konnte in 2018 insgesamt bereits diebeachtliche Fläche von einer Million Quadratmetern in Deutschlanderreichen!Herzstück des "Projekt Klatschmohnwiese" ist die Webseite derBiene Maja: Hier finden Eltern und Kinder Tipps und Wissenswertes,können Bau- und Bastelanleitungen herunterladen, bienenfreundlichePflanzen für Balkon und Garten kennenlernen, direkt "Die Biene MajaBlühpate" werden oder auch eine Patenschaft verschenken. Der neuesteContent ist eine Informationssammlung, welche Schritte zu beachtensind, wenn ein Kindergarten oder eine Schule ein eigenes Bienenvolkpflegen möchten.Denn es gibt viele Möglichkeiten, die komplexe Lebensform derHonigbiene sowohl in den natur- und sozialwissenschaftlichen Fächernals auch fächerübergreifend zu integrieren. In der Imkerei sind dieJahreszeiten in der Natur erlebbar. Kinder und Jugendliche könnendurch Beobachtung und Arbeit an den Bienen Zusammenhänge zwischenBiene, Mensch und Natur selbst entdecken und erlernen die Bedeutungder Bienen für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Die Arbeit amBienenvolk mit Kindern und Jugendlichen zeichnet sich vor allemdadurch aus, dass die Kinder selbst aktiv mitwirken. So lernen sieden Umgang mit Bienen und verlieren die Scheu vor den Tieren. Wennsie einmal begeistert sind, bleiben sie dem Bienenprojekt oft bis zumSchulabschluss treu.Anlässlich des Weltbienentags am 20. Mai widmet auch der TV-SenderJunior, der bei Sky ausgestrahlt wird, den ganzen Tag der Biene Maja.Es gibt von morgens 6.00 Uhr bis Sendeschluss 50 Folgen und denersten Kinofilm "Die Biene Maja - Freundschaft ist dicker als Honig"zu sehen. Außerdem wird im Rahmen der Sonderprogrammierung aufJunior.tv unter anderem eine Blühpatenschaft über 100 QuadratmeterBienenweiden verlost, um das Projekt Klatschmohnwiese zuunterstützen.Die Biene Maja - Projekt KlatschmohnwieseBienen, Hummeln und Schmetterlinge sind in der Natur unersetzlich.Sie sind Bestäuber und leisten damit einen unverzichtbaren Beitragfür die Vielfalt der Pflanzen, Tiere und auch unsererNahrungsquellen. Die Biene Maja hat 2018 eine eigene Initiative zurUnterstützung ihrer Freunde und Verwandten gestartet: Das ProjektKlatschmohnwiese. Insgesamt blüht es immer weniger, daher setzt sichMaja gezielt für die Anpflanzung von bienen- und insektenfreundlichenBlühflächen ein. Die Biene Maja ist selbst Pate für 50.000Quadratmeter Bienenweiden, die zunächst für zwei Jahrebienenfreundlich bepflanzt werden. Die Bienen- und Insektenweidenentstehen innerhalb des Netzwerk Blühende Landschaft, einerInitiative des gemeinnützigen Vereins Mellifera e. V. Danebeninformiert Maja, zeigt und erklärt die einfachen Möglichkeiten desBienen- und Insektenschutzes, die jeder einzelne zuhause umsetzenkann. Alle Informationen zu "Die Biene Maja - ProjektKlatschmohnwiese" unter: www.DieBieneMaja.dePressekontakt:Carla HerzogStudio 100 Media GmbHTel.: + 49 (0) 89 960 855 156E-Mail: carla.herzog@studio100media.comOriginal-Content von: Studio 100 Media GmbH, übermittelt durch news aktuell