"Die Biene Maja" und mehr: Ostern für junge Zuschauer im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ein Wiedersehen mit der mutigen kleinen Biene: Von Ostersonntag,1. April 2018, 6.50 Uhr, an erlebt "Die Biene Maja" in 52 neuenFolgen im ZDF viele Abenteuer und meistert mit ihren Freunden großeHerausforderungen. Wie schon bei der ersten Staffel werden dieGeschichten durch moderne CGI-Technik temporeich ins Bild gesetzt.Vom Sendestart an finden die User alle Folgen für jeweils eine Wochein der ZDFmediathek.Im Mittelpunkt der zweiten Staffel steht das Thema Toleranz: Wiekönnen die verschiedenen Charaktere auf der Klatschmohnwiesefriedlich zusammenleben? Wie lässt sich ein Streit lösen, wenn sichgegensätzliche Charaktere mit unterschiedlichen Interessengegenüberstehen? Mit Cleverness und ihrer verständnisvollen,fröhlichen Art gelingt es Maja, stets eine Lösung zu finden, mit deralle leben können.Weitere Programmhighlights für Kinder im Osterprogramm: Das ZDFzeigt an den drei Feiertagen vormittags jeweils einen "Bibi &Tina"-Kinofilm von Detlev Buck und bekannte Märchen-Adaptionen. AnOstermontag, 7.05 Uhr, strahlt das ZDF außerdem die modernePuppen-Stopptrick-Verfilmung "Rolfs neue Vogelhochzeit" mit der Musikvon Rolf Zuckowski aus.An Karfreitag ab 7.00 Uhr und Ostermontag ab 7.30 Uhr werdenparallel zur TV-Ausstrahlung auf zdftivi.de die beliebten AstridLindgren-Klassiker mit Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönnebergaonline gestreamt.https://presseportal.zdf.de/pm/ostern-im-zdf/http://zdftivi.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/bienemajaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell