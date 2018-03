Die Biene Maja als starke Botschafterin für Bienen und Insekten (FOTO)

München (ots) -Das Projekt Klatschmohnwiese zum Bienenschutz von Studio 100Maja und ihre Freunde - Bienen, Hummeln und Schmetterlinge - sindin der Natur unersetzlich. Sie sind Bestäuber und leisten damit einenunverzichtbaren Beitrag für die Vielfalt der Pflanzen, Tiere und auchunserer Nahrungsquellen. Doch wo finden sie selbst heute Nahrung? DieBiene Maja sorgt ab sofort für Bienenweiden, zeigt wie jeder zuhauseein Insektenhotel baut, welche Pflanzen für Balkon und Gartenbienenfreundlich sind - kurz, wie jeder einzelne helfen kann.Die Biene Maja startet das Projekt Klatschmohnwiese, denn aufFeldern und Wiesen, öffentlichen Flächen und in Gärten blüht es immerweniger. Die Biene Maja und ihre Freunde setzen sich als starkeBotschafter für Insekten, den Erhalt der Artenvielfalt undnachhaltigen Umgang mit der Natur ein. Dabei informiert Maja, zeigtund erklärt die oft so einfachen Möglichkeiten des Bienen- undInsektenschutzes und macht sich gezielt für die Anpflanzung vonbienen- und insektenfreundlichen Blühflächen stark.Studio 100 macht als Rechteinhaber der Marke den ersten Schrittund die Biene Maja wird 2018 Pate für 50.000 QuadratmeterBlühflächen, die zunächst für zwei Jahre bienenfreundlich bepflanztwerden. Die Bienen- und Insektenweiden entstehen innerhalb desNetzwerk Blühende Landschaft, einer Initiative des gemeinnützigenVereins Mellifera e. V. Wo genau diese Flächen liegen, zeigt Maja aufder eigens angelegten Microsite unter BieneMaja.de. Das Projekt"Blühpate werden" des Netzwerk Blühende Landschaft wurde 2017 alsoffizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt gewürdigt. DasNetzwerk setzt sich seit über 15 Jahren dafür ein, dass unsereLandschaft wieder bunter wird und Insekten genügend Nahrung finden.Gemeinsam mit Landwirten und anderen Partnern legt es in ganzDeutschland Blühflächen an. Diese werden durch Paten finanziert.Ulli Stoef, CEO Studio 100 Media und m4e, "Bienen sind nicht nurwichtig als Honiglieferanten, sie sind Bestäuber für etwa 80 Prozentaller Kulturpflanzen, die bei uns angebaut werden. Ihr Schutz undauch der Schutz ihrer Lebensräume und der anderer Insekten istwichtig zum Erhalt der Artenvielfalt. Unsere Maja ist wohl diebekannteste Biene der Welt und die Entscheidung, sie alsBotschafterin für Bienen und Insekten einzusetzen, sollAufmerksamkeit und echte Hilfe für die Bienen erreichen. DieFamilienzeitschrift familie&co unterstützt uns bereits alsMedienpartner. Wir beginnen die langfristig angelegte Initiativejetzt und möchten weitere Blühpaten und Bienenfreunde zurUnterstützung gewinnen."Blühflächen sind wertvolle Ersatz-Lebensräume innerhalb derbewirtschafteten Agrarflächen. Sie dienen als Nahrungs-, Rückzugs-und Bruthabitate für Insekten. Sie sind Rückzugs- und Bruträume fürbedrohte Vogel- und Säugetiere, wie zum Beispiel Rebhuhn oderFeldhase. Vor allem mehrjährige Blühflächen sorgen für Humusaufbauund vermindern Bodenerosion. Studio 100 und die Biene Maja planeneine langfristige Initiative zur Aufklärung und zum Schutz derBienen.Die Biene Maja möchte möglichst viele Menschen aktivieren, inihrem Garten oder auf dem Balkon selbst Blühflächen anzulegen,Blühpatenschaften abzuschließen, Nisthilfen aufzustellen. AlsHerzstück des Projekts Klatschmohnwiese fungiert die Webseite vonStudio 100 zur Biene Maja: Hier finden Eltern und Kinder Tipps undWissenswertes, können Bau- und Bastelanleitungen herunterladen,bienenfreundliche Pflanzen für Balkon und Garten kennenlernen, direktDie Biene Maja Blühpate werden oder auch eine Patenschaftverschenken.Weitere Informationen zu Die Biene Maja - Projekt Klatschmohnwiesefinden Sie unter: www.BieneMaja.de Studio 100 Media verfügt über eine umfangreicheRechte-Library etablierter Klassiker, entwickelt sowie akquiriertneue Animationsserien und ist für den weltweiten Vertrieb des eigenenRechteportfolios sowie für den Drittvertrieb von Programmenzuständig. 