Bien-Zenker ist Kundenchampion 2018 / Auszeichnung bestätigt: Bei Bien-Zenker stehen die Bauherren im Mittelpunkt

Schlüchtern (ots) - Mit Service, Leistung und Leidenschaft - soüberzeugt Bien-Zenker seine Kunden. Der Fertighaushersteller mit Sitzin Schlüchtern erhielt in diesem Jahr abermals die Auszeichnung"Deutschlands Kundenchampion" für sein herausragendesKundenbeziehungsmanagement und die hohe Kundenbindung- als einzigerHaushersteller Deutschlands! Das Zertifikat bestätigt einmal mehr:Bien-Zenker versteht es, mit seinen Leistungen und seinemhervorragenden Service aus Kunden Fans zu machen. Bereits zum elftenMal verliehen das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen forum!,das F.A.Z.-Institut sowie die Deutsche Gesellschaft für Qualität(DGQ) in Mainz die begehrte Auszeichnung.Besonders erfreulich: Bien-Zenker konnte sein Ergebnis gegenüberdem Vorjahr deutlich verbessern und legte bei dem von denVeranstaltern errechneten Fan-Indikator um drei Punkte auf 73 Zählerzu. Speziell in der Gruppe der echten Fans verzeichnete Bien-Zenkereinen satten Zuwachs um 15 Prozent. Hervorragende 37 Prozent derBauherren sind treue Anhänger. Auch am anderen Ende der Skalaverbesserte sich Bien-Zenker: Die Quote der Gegner, also derBauherren, die dem hessischen Hausanbieter äußerst kritischgegenüberstehen, sank im selben Zeitraum von 15 auf 9 Prozent.Für Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb beiBien-Zenker, ist die wiederholte Prämierung ein Qualitätssiegel: "DieZufriedenheit unserer Bauherren steht bei uns an erster Stelle.Deshalb nehmen wir uns die Zeit, sie kennenzulernen und all ihreFragen zu beantworten. Nur so können wir aus den nahezu unbegrenztenbaulichen und technischen Möglichkeiten unseres Hausbau-Konzepts ihrindividuell passendes Traumhaus verwirklichen, das für viele Jahreder Mittelpunkt ihres Lebensraums sein wird. Erneut Kundenchampion zusein, ist für uns daher eine Bestätigung, dass wir im Kontakt mitunseren Kunden vieles richtig machen und unsere Bauherren mit unseremService sehr zufrieden sind. Trotzdem werden wir nicht stehen bleibenund weiter nach Wegen suchen, wie wir noch besser werden können."Sven Keller, Leiter des Marketings bei Bien-Zenker, ergänzt: "DieAuszeichnung als 'Kundenchampion 2018' betont erneut die PositionBien-Zenkers als eines der insbesondere beim Service führendenUnternehmen der Branche." Der ausschließlich im hessischenSchlüchtern produzierende Hausanbieter wurde schon 2017 alsKundenchampion ausgezeichnet und belegt im großen FOCUS MoneyFertighaushersteller-Test regelmäßig Top-Plätze als "FairsterFertighaushersteller".Die Kunden sind die Jury: Auf Grundlage einer repräsentativenKundenbefragung erstellen die Veranstalter eine umfangreicheRundum-Kundenbeziehungs-Analyse und werten den Fan-Indikator aus. Dasbedeutet: Die emotionale Bindung der Kunden, die Zufriedenheit, dasImage und die Kundenorientierung sind entscheidend für den Erfolg.Die Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Fan-Quote erzielen,sind "Deutschlands Kundenchampions". Das zugrunde liegendeFan-Portfolio spreizt sich dabei aus in Fans, Sympathisanten,Söldner, Gefangene und Gegner. Je höher der Fananteil und je geringerder Anteil der Gegner ist, desto besser versteht es ein Unternehmen,seine Kunden an sich zu binden und zu Fans der eigenen Marke zumachen.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt mit über 600 Mitarbeitern und einemUmsatz von rund 144 Millionen Euro zu den größtenFertighausherstellern in Europa. Mehr Infos und Bilder:www.bien-zenker.de/presseUNTERNEHMENSKONTAKT:Bien-Zenker GmbHSven KellerAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 6661 98-236E-Mail: presse@bien-zenker.dePRESSEKONTAKT (Unternehmenskommunikation):oelenheinz+frey GmbHChristian KonzackHauptstraße 16168259 MannheimTelefon: +49 621 8410-161E-Mail: c.konzack@division.agBildmaterial und weitere Informationen gerne auf Anfrage.Original-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuell