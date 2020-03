Bien-Zenker digitalisiert die Beratung / Bien-Zenker führt als Ersatz für persönliche Treffen die Online-Beratung ein (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Bien-Zenker setzt auf Innovation, um trotz der Schließung der Musterhausausstellungen weiter für seine Interessenten und Bauherren da zu sein. "Wir haben mit der Online-Beratung in kürzester Zeit einen neuen Kanal geschaffen, der von den Örtlichkeiten unserer Hausberater und unserer Interessenten unabhängig ist. Damit stellen wir sicher, dass wir den Geboten der Stunde nachkommen und trotzdem weiter für unsere Bauherren und Interessenten da sind", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Ohnehin sind wir einer der Haushersteller, die am stärksten auf digitale Kanäle setzten, und das bauen wir weiter aus." Mit der Bien-Zenker Service Center App hat der Hausanbieter bereits einen in der Branche einzigartigen Weg eingeschlagen, über den die Bauherren immer mit ihrem Hausanbieter in Kontakt stehen. "Mit den neuen Beratungsangeboten machen wir das nun auch für all diejenigen, die über die aktuelle Situation hinaus an ihre Zukunft denken - an den Bau eines eigenen Hauses. Denn schließlich kann die Fokussierung auf Positives auch Kraft geben, die aktuellen Herausforderungen besser zu meistern", sagt Born. Grund zu Optimismus sei auch, dass die aktuellen Bauprojekte weitestgehend nach Plan liefen und auch die Produktion trotz einiger Einschränkungen weitergehe. "Die Zeichen stehen unverändert auf niedrige Zinsen, sodass Bauherren ihren Haustraum trotz Corona weiterhin zu sehr günstigen Konditionen wahr machen können. Und angesichts der sonstigen wirtschaftlichen Ungewissheit verspricht nichts so viel Sicherheit wie die Investition in die selbst genutzte Immobilie", ist Born überzeugt.Bien-Zenker zählt nicht nur zu den größten Fertighausherstellern in Europa, sondern auch zu den innovativsten. Neben individueller und innovativer Architektur und Haustechnik entwickelt Bien-Zenker auch seine Fertigung und seinen Kundenservice ständig weiter und ist damit einer der Innovationsführer der Branche. Im jährlichen Ranking der innovativsten Mittelständler Deutschlands ordnete die "WirtschaftsWoche" Bien-Zenker in den vergangenen beiden Jahren mit Platz elf und Platz drei ganz vorn ein. Außerdem gehört Bien-Zenker zu den am häufigsten prämierten Unternehmen in der Historie des Plus X Awards. 2019 wurde der Fertighaushersteller bereits zum vierten Mal in sechs Jahren als innovativste Marke des Jahres mit dem Titel "Most Innovative Brand" ausgezeichnet. Diese Innovationskraft, zusammen mit dem hohen Anspruch an die eigene gesellschaftliche Verantwortung, hat zur Folge, dass Bien-Zenker Häuser entwickelt und baut, die vom ersten Strich auf dem Reißbrett an höchste Ansprüche an Zukunftssicherheit und Nachhaltigkeit erfüllen. Deshalb sind Bien-Zenker Häuser auch serienmäßig im Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. zertifiziert. Die Häuser sind somit nicht nur aus nachhaltig gewonnenen und verarbeiteten Rohstoffen hergestellt, sondern sie sind in ihrer Konstruktion und Ausstattung auch so ausgelegt, dass sie eine maximale Lebensdauer bei minimalen Betriebskosten erreichen. So ist jedes Bien-Zenker Haus ein aktiver Beitrag für eine nachhaltigere Welt.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 114-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. http://www.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/15185/4560094OTS: Bien-Zenker GmbHISIN: DE0005228100Original-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuell