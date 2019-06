Bien-Zenker bestellt neuen kaufmännischen Geschäftsführer / Christian Garke übernimmt Finanzen, HR und IT (FOTO)

Schlüchtern (ots) -Christian Garke ist neuer kaufmännischer Geschäftsführer (CFO) vonBien-Zenker (bien-zenker.de), einem der größten FertighausanbieterEuropas mit Sitz in Schlüchtern. In dieser Position verantwortet erseit Anfang April neben dem kaufmännischen Bereich auch dasPersonalwesen und die IT."Bien-Zenker steht ausgezeichnet da. Mit meinem Engagement willich deshalb dabei helfen, das Unternehmen vor allem langfristigweiterzuentwickeln", erklärt Garke. "Der eingeschlagene Wachstumskursist sehr erfolgreich und ich möchte dazu beitragen, diese Erfolgeorganisatorisch und in den internen Prozessen zu begleiten, um damitdie Voraussetzung zu schaffen, das Wachstum langfristig und vor allemnachhaltig weiterzuführen. In enger Zusammenarbeit mit meinenGeschäftsführer-Kollegen Marco Hammer, Marco D'Agostino und JürgenHauser werden wir die Prozesse und Schnittstellen zwischen deneinzelnen Abteilungen weiter optimieren und effizienter machen. Dasist ein langfristiger Prozess, der uns sehr dabei helfen wird, unsereZiele zu erreichen und unsere Position als einer der führendenFertighaushersteller weiter zu festigen und auszubauen. Dazu gehörtauch, dass wir als innovatives und nachhaltiges Unternehmen weiter ander Zukunft des Wohnens arbeiten und ständig neuen Ideen nachgehen.Die dafür notwendigen Ressourcen haben wir nur, wenn wir in allenBereichen effizient und aufeinander abgestimmt arbeiten. Und dafürwerde ich sorgen.""Mit Christian Garke haben wir einen Experten gewonnen, der durchseine langjährige Erfahrung als Berater und in verschiedenenverantwortlichen Positionen bei der ADCURAM Group seine Fachkompetenzunter Beweis gestellt hat und mit der Fertighausbranche bereitsbestens vertraut ist", so Friedemann Born, GeschäftsbereichsleiterVertrieb bei Bien-Zenker. "Mit seinem Fokus auf langfristige undnachhaltige Verbesserungen passt er perfekt zur Unternehmenskulturvon Bien-Zenker. Damit ist er eine ideale Verstärkung derFührungsmannschaft, um uns in den kommenden Jahren weitervoranzubringen."Vor seinem Engagement bei Bien-Zenker war Garke fast 13 Jahre fürdie ADCURAM Group AG als kaufmännischer Verantwortlicher inunterschiedlichen Führungspositionen der Portfoliounternehmen tätig.Zuvor arbeitete der studierte Betriebswirt neun Jahre in einer aufFinanzen und Controlling spezialisierten Beratung.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern inEuropa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern undeiner über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breiteErfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständischeHausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker istmit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. DieHäuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmöglicheEnergieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden inunterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bisgehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Markewerden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt.Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen derQualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau.www.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuell