Schlüchtern (ots) - 12.000 Euro staatliche Förderung pro Kind: Mitdem Startschuss für das Baukindergeld ist es attraktiv wie nie, daseigene Traumhaus zu verwirklichen. Besonders wichtig ist dabei einfairer und zuverlässiger Partner, mit dem Bauherren genau das Hausbauen, das perfekt zu ihnen passt und das der Mittelpunkt ihresLebensraums ist - und auch in Zukunft bleibt. Bien-Zenker(www.bien-zenker.de) ist und bleibt ein starker und fairer Partner:Davon sind Bauherren überzeugt. Das zeigt das Ergebnis des großenFertighaushersteller-Tests von "FOCUS-MONEY" (Heft 41/2018):Bien-Zenker ist "Fairster Fertighaus-Anbieter". Besonders erfreulich:Bauherren bewerteten den hessischen Fertighausanbieter mit "sehr gut"in der Kategorie "Höchste Nachhaltigkeit & Verantwortung".In seinem Fertighaushersteller-Test hat "FOCUS-MONEY" 26 Anbietergenau unter die Lupe genommen. Wie in den Jahren zuvor behaupteteBien-Zenker mit durchweg exzellenten Bewertungen seinen Platz in derSpitze. Neben der herausragenden Zustimmung in der Kategorie "HöchsteNachhaltigkeit & Verantwortung" beurteilten die befragten BauherrenBien-Zenker ebenfalls als "sehr gut" in den Kategorien "FaireProduktleistung", "Faire Kundenberatung" und "Fairer Kundenservice".In den Kategorien "Faires Preis-Leistungs-Verhältnis" und "FaireKundenkommunikation" vergaben die Bauherren an Bien-Zenker die Note"gut".Die ökonomische Nachhaltigkeit ist dabei laut "FOCUS-MONEY" derwichtigste Kundenbindungstreiber aller Leistungs- undServicemerkmale. Eine gute Bewertung in dieser Kategorie ist deshalbbesonders wertvoll, weiß Friedemann Born, GeschäftsbereichsleiterVertrieb bei Bien-Zenker: "Die Auszeichnung beweist einmal mehr, dassBauherren mit einem Haus von Bien-Zenker auch in vielen Jahren nochhervorragend aufgestellt sind. Mit dem Start des Baukindergelds istder Bau des eigenen Traumhauses aktuell besonders für Familien mitKindern noch interessanter geworden. Damit das Traumhaus auch invielen Jahren noch den perfekten Mittelpunkt ihres Lebensraumsbildet, entwickeln wir gemeinsam mit unseren Bauherrn das Haus, dasoptimal zu ihren individuellen Anforderungen und Wünschen passt."Sven Keller, Marketingleiter bei Bien-Zenker, ergänzt: "Um einHaus nachhaltig zu gestalten, gehört noch mehr dazu: Es geht umFinanzierung, ein Grundstück, die Nachbarschaft, den Garten, dieEinrichtung und vieles mehr. In all diesen Bereichen arbeiten wirganz eng mit unseren Bauherren für die perfekte Lösung zusammen. Seitder Einführung des Baukindergeldes kommen viele Bauinteressierte aufuns zu, um die optimale Förderung für ihr Traumhaus zu erhalten.Unsere unabhängigen Finanzierungs-Experten helfen ihnen weiter.Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass sich unsere bisherige Arbeitim aktuellen Fertighaushersteller-Test widerspiegelt."Für den Fertighaushersteller-Test "Fair ins Fertighaus" befragteFOCUS-MONEY zwischen Juli und September 1.376 Bauherren, die in denvorangegangenen 36 Monaten persönliche Erfahrungen mit einem von 26großen Anbietern gemacht haben. Dabei wurden 34 Leistungs- undServicemerkmale abgefragt, die in sechs Fairnesskategorien eingeteiltwurden.