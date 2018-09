Bien-Zenker Bauherren sind durchweg begeistert / Plus X Award und Kundenzufriedenheitsbefragung bestätigen fast perfekte Kundenzufriedenheit: 97 Prozent Weiterempfehlungsquote

Schlüchtern (ots) - Die zufriedensten Premium-Fertighaus-Kundenhat Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mitSitz in Schlüchtern (www.bien-zenker.de). Neben der Auszeichnung mitdem Plus X Award "Deutschlands höchste Kundenzufriedenheit 2018" imSegment "Premium-Fertighäuser" belegt auch die nahezu perfekteWeiterempfehlungsquote in der jüngsten Kundenzufriedenheitsbefragung:Bien-Zenker Bauherren sind begeistert von ihren Häusern, die perfektzu ihrem Leben passen, und von dem Weg dorthin. DieWeiterempfehlungsquote ist im Vergleich zum Vorjahr abermals um sattedrei Punkte auf 97 Prozent gestiegen.Ein tolles Feedback, weiß Friedemann Born, GeschäftsbereichsleiterVertrieb bei Bien-Zenker: "Die Empfehlung begeisterter Bauherren istfür uns das größte Lob, das wir haben können." Besonders angetanzeigten sich die Bauherren bei der Kundenzufriedenheitsbefragung inden für das Bauvorhaben entscheidenden Kategorien Planung,Bemusterung, Auftragsabwicklung, Montage, Innenausbau und Beratung.Hier vergaben sie nach dem Schulnotensystem die Gesamtnote 1,8.Bien-Zenker ist es damit gelungen, das sehr hohe Niveau des Vorjahreserneut zu bestätigen."Wir arbeiten ständig auf allen Ebenen daran, gemeinsam mitunseren Bauherren aus den nahezu unendlichen baulichen undtechnischen Möglichkeiten unseres Hausbau-Konzepts das Haus zurealisieren, das perfekt zu ihnen passt und den Mittelpunkt ihresLebensraums bildet", so Born. "Dazu gehört auch, den gesamtenBauprozess so zu gestalten, dass sie in jeder Phase erkennen können,wie wir ihren Traum umsetzen. Deshalb nehmen wir uns von Anfang anZeit, unsere Bauherren, ihre Wünsche und Vorstellungen kennenzulernenund all ihre Fragen zu beantworten."Sven Keller, Leiter des Marketings bei Bien-Zenker, ergänzt: "Dasswir uns dem unmittelbaren Urteil unserer Kunden nach verbesserthaben, unterstreicht den Erfolg unserer bisherigen Arbeit." Aber dasZiel sei nicht nur, die Kunden zufriedenzustellen, sondern sie zubegeistern. Deshalb betrachte er das diesjährige Ergebnis alspositiven Zwischenbericht. Denn: "Klar ist: Wir wollen 100 Prozentbegeisterte Kunden!"Knapp 3.500 Kunden aus Deutschland stimmten im Juni im Rahmen desPlus X Awards über die beliebtesten Hersteller ab. Für dieKundenzufriedenheitsstudie wurden 115 Bauherren befragt, deren Häuserzwischen Januar und September 2017 aufgestellt wurden und die somitbereits mindestens ein Jahr in ihrem neuen Haus wohnen.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt mit über 600 Mitarbeitern und einemUmsatz von rund 154 Millionen Euro zu den größtenFertighausherstellern in Europa. Mehr Infos und Bilder:www.bien-zenker.de/pressePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuell