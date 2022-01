Biden will Katar als wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten einstufen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will Katar offiziell als wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten einstufen. Dies kündigte Biden am Montag bei einem Treffen mit dem Emir des Landes am Persischen Golf, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, im Weißen Haus an. Dies spiegele die Bedeutung der Beziehungen beider Länder wider. Katar sei ein guter Freund und verlässlicher Partner. "Ich finde, das ist lange überfällig", sagte Biden. In dem Emirat findet dieses Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft statt.

Der Status als wichtiger Nicht-Nato-Verbündeter gibt Staaten, die nicht der Militärallianz angehören, unter anderem vereinfachten Zugang zu US-Rüstungsgütern. Die USA haben zum Beispiel Israel, Brasilien, Ägypten, Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan und Argentinien so eingestuft. Der Präsident muss den Kongress vorab über eine solche Einstufung informieren, was Biden nun auch tun will.

Katar hatte im vergangenen Sommer beim Evakuierungseinsatz ausländischer Bürger und einheimischer Helfer aus Afghanistan eine wesentliche Rolle gespielt. Das US-Militär unterhält dort einen größeren Stützpunkt, der als Drehkreuz diente./jac/DP/he