Biden und Putin vereinbaren Gipfeltreffen in Genf

WASHINGTON/MOSKAU (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Vladimir Putin wollen sich Mitte Juni in Genf treffen. Das Treffen solle am 16. Juni stattfinden, hieß es am Dienstag aus Moskau. Zuvor hatten sich schon Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan und der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, getroffen - ebenfalls in Genf, um den Gipfel vorzubereiten.

Biden hatte Putin ein Treffen im Juni in Europa vorgeschlagen, der hatte sich aber zunächst geziert.

