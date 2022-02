Biden und Putin telefonieren eine Stunde lang

WASHINGTON/MOSKAU (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben am Samstag das erste Mal in diesem Jahr wieder miteinander telefoniert. Nach Angaben aus dem Weißen Haus begann das Gespräch um 11:04 Uhr US-Ostküstenzeit (17:04 Uhr deutscher und 19:04 Uhr Moskauer Zeit) und war nach etwas über einer Stunde beendet. Inhaltliche Details wurden zunächst nicht bekannt.

Im Dezember hatten die beiden Staatschefs zweimal miteinander miteinander telefoniert, seitdem nicht mehr. Erst wenige Stunden vor Biden und Putin hatten am Samstag auch die Außenminister Antony Blinken und Sergej Lawrow miteinander gesprochen. Blinken wiederholte dabei nach eigenen Angaben, "dass eine weitere russische Aggression mit einer entschlossenen, massiven und vereinten transatlantischen Reaktion beantwortet werden würde". Ebenfalls am Samstag war bekannt geworden, dass die Vereinigten Staaten und Russland, aber auch andere Länder wie Deutschland ihre Diplomaten teilweise aus Kiew abziehen. Deutschland sprach ebenfalls eine Reisewarnung aus und forderte alle Deutschen auf, die Ukraine, wenn möglich, zu verlassen. Russland fühlt sich nach eigenen Angaben von einer möglichen NATO-Erweiterung bedroht, die Ukraine wiederum will unbedingt in das Militärbündnis, weil das Land eine Invasion durch Russland fürchtet. Solche Absichten bestreitet Moskau, zieht aber gleichzeitig auch immer weiter Truppen an der Grenze nahe der Grenze zur Ukraine auf. Der Westen droht mit Sanktionen für den Fall einer Invasion, ist aber mit direkter militärischer Hilfe für die Ukraine zurückhaltend. Besonderer Streitpunkt bei möglichen Sanktionen ist auch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Deutschland schneller mit russischem Gas versorgen soll. Die USA und die Ukraine waren schon vor der jüngsten Eskalation gegen die Pipeline, weil sie ums eigene Geschäft fürchten und Deutschland eine höhere Abhängigkeit von Russland prophezeien. Die ist aber jetzt schon gegeben, ein großer Teil des Öl- und Gasverbrauchs kommt aus Russland.

