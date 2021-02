Biden und Merkel bei G7-Gipfel und Sicherheitskonferenz

LONDON/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Einen Monat nach seiner Vereidigung nimmt US-Präsident Joe Biden am Freitag erstmals an einem internationalen Gipfeltreffen teil.



Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen Staats- und Regierungschefs westlicher Industrienationen berät er in einer G7-Videokonferenz (15.00 Uhr) über die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Anschließend tritt er als erster US-Präsident bei einer Münchner Sicherheitskonferenz (16.00 Uhr) auf.

Das weltweit bedeutendste Expertentreffen zur Sicherheitspolitik sollte eigentlich drei Tage dauern und im Hotel Bayerischer Hof in München stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wird daraus nun eine digitale Veranstaltung, zu der sich die Teilnehmer per Video zuschalten. Eine physische Konferenz soll - soweit die Pandemie es zulässt - später im Jahr nachgeholt werden.

Biden wird sich mit seiner Rede erstmals seit seinem Amtsantritt direkt an ein europäisches Publikum wenden. Schwerpunkt der Konferenz wird der Neuanfang in den Beziehungen zwischen den USA und seinen europäischen Partnern sein, die unter Bidens Vorgänger Donald Trump auf einen Tiefpunkt abgesackt waren.

Weitere Teilnehmer sind neben Biden und Merkel der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der britische Premierminister Boris Johnson.

Johnson ist zuvor Gastgeber des G7-Gipfels. Zu der in den 70er Jahren gegründeten Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte zählen neben Großbritannien, den USA und Deutschland auch Frankreich, Italien, Kanada und Japan./mfi/DP/fba