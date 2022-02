Biden und Johnson sprechen über Ukraine-Konflikt

WASHINGTON/LONDON (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts hat US-Präsident Joe Biden mit dem britischen Premierminister Boris Johnson telefoniert. Biden und Johnson hätten dabei am Montag "die fortgesetzte enge Abstimmung zwischen den Verbündeten und Partnern" unterstrichen, teilte das Weiße Haus mit. Dabei sei es auch um die Bereitschaft gegangen, "Russland schwerwiegende Konsequenzen aufzuerlegen, sollte es sich für eine weitere militärische Eskalation entscheiden". Die britische Regierung teilte mit, die beiden Politiker hätten auch die Notwendigkeit für europäische Länder bekräftigt, "ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern". Ein solcher Schritt würde "den Kern der strategischen Interessen Russlands" härter als jede andere Maßnahme treffen.

Im Ukraine-Konflikt ist besonders die Ostseepipeline Nord Stream 2 in die Kritik geraten. Die Pipeline soll unter Umgehung der Ukraine russisches Gas nach Deutschland bringen. Sie ist bereits fertiggestellt, aber noch nicht in Betrieb. Die Regierungen in Washington und London warnen seit Wochen am eindringlichsten vor der Gefahr eines russischen Einmarsch in die Ukraine. Die russische Regierung dementiert, dass sie solche Pläne habe./cy/DP/men