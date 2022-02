Biden telefoniert mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

WASHINGTON/KIEW (dpa-AFX) - Nach seinem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Joe Biden an diesem Sonntag auch ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angesetzt. Das Telefonat der beiden sollte um 16.45 Uhr MEZ beginnen, wie es am Sonntag aus dem Weißen Haus hieß.

Biden verbringt das Wochenende in Camp David, dem Landsitz der US-Präsidenten im Bundesstaat Maryland. Am Samstag hatte er von dort aus mit Putin telefoniert, den russischen Präsidenten eindringlich vor einer Invasion der Ukraine gewarnt und einmal mehr mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht. Einen Durchbruch in der Krise brachte das Gespräch der beiden nicht.

Die US-Regierung warnt seit Wochen mit zunehmender Dramatik vor einer drohenden russischen Invasion der Ukraine. Selenskyj hatte sich zuletzt irritiert über die alarmierenden Töne aus Washington gezeigt und davor gewarnt, Panik zu schüren./jac/DP/he