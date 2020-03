Biden sieht sich einen Schritt weiter auf Weg ins Weiße Haus

PHILADELPHIA/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat sich angesichts seiner weiteren Vorwahl-Erfolge zuversichtlich gegeben, US-Präsident Donald Trump bei der anstehenden Wahl im November herauszufordern und zu besiegen.



"Heute Abend sind wir einen Schritt weiter, Anstand, Würde und Ehre im Weißen Haus wiederherzustellen", sagte Biden am späten Dienstagabend (Ortszeit) bei einem kurzen Auftritt in Philadelphia. Es sehe nach einer "weiteren guten Nacht" aus, erklärte er mit Blick auf seine Siege bei den Vorwahlen der Demokraten in den Bundesstaaten Mississippi, Missouri und Michigan am Dienstag. Einige hätten seine Wahlkampagne noch vor kurzem totgesagt, sagte Biden. "Nun sind wir sehr lebendig."

Biden dankte seinem parteiinternen Konkurrenten in dem Rennen, dem linken Senator Bernie Sanders, und dessen Unterstützern für ihre "unermüdliche Energie und Leidenschaft". Sie alle teilten ein gemeinsames Ziel: "Zusammen werden wir Donald Trump besiegen." Mit Blick auf die Unterstützung für ihn durch diverse frühere Mitstreiter, die sich inzwischen aus dem Vorwahlrennen verabschiedet haben, sagte Biden: "Gemeinsam bringen wir unsere Partei zusammen."

Der 77-Jährige gewann am Dienstag Prognosen zufolge bei Vorwahlen der Demokraten in Mississippi, Missouri und auch in dem wichtigen Vorwahlstaat Michigan. Im Zweikampf mit Sanders um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten konnte Biden seine Siegesserie vom "Super Tuesday" damit fortsetzen. Insgesamt wurde am Dienstag in sechs Staaten abgestimmt.

Biden hatte ursprünglich für Dienstagabend einen große Wahlkampfkundgebung im US-Bundesstaat Ohio geplant, wo in der kommenden Woche eine weitere Vorwahl ansteht. Wegen Warnungen vor Großveranstaltungen in dem Staat angesichts des Ausbreitung des Coronavirus sagte Biden den Auftritt aber ab./jac/cy/DP/zb