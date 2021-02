Biden plant Ansprache im US-Außenministerium

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden plant am Donnerstag eine Ansprache im US-Außenministerium.



Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, bestätigte die Pläne am Mittwoch in Washington, nachdem der Termin vor wenigen Tagen wetterbedingt bereits ein Mal verschoben worden war.

Biden gehe es bei dem Besuch und der Ansprache vor allem darum, den Mitarbeitern des Auswärtigen Dienstes für ihre Arbeit und ihren Einsatz zu danken, sagte Psaki. Der Präsident werde dabei auch allgemein auf die Außenpolitik eingehen. Er werde aber nicht im Detail seine Vision für jedes außenpolitische Thema darlegen, betonte sie. Dafür sei in Zukunft noch viel Zeit./jac/DP/he