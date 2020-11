Biden: “Wir fühlen uns gut, wo wir sind”!

Der demokratische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Vizepräsident Joe Biden lobte in einer Rede am Wahlabend in Wilmington, Delaware, die Geduld seiner Anhänger.

Was geschah

"Wir fühlen uns gut, wo wir sind. Das tun wir wirklich", sagte Biden mit Blick auf die Wahlauszählung. "Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind, diese Wahl zu gewinnen", sagte Biden zu seinen Anhängern, die ihm applaudierten, indem sie ...



