Biden-Übergang lässt globale Märkte steigen: News für Anleger!

Die globalen Märkte sind am Dienstag Zeugen eines Investorenwahnsinns in der Hoffnung auf die Einführung eines Impfstoffs gegen COVID-19 und einen reibungslosen Übergang des designierten Präsidenten Joe Biden. Die Dow-Futures werden um 0,86% höher gehandelt, und die S&P-500-Futures sind um 0,75% höher als beim letzten Check am Dienstag. Die WTI-Rohöl-Futures sind um 1,02% auf 43,50 Dollar gestiegen, während die Gold-Futures um ...



