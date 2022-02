Biden: Russischer Angriff spielt sich ab wie von uns vorhergesagt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung fühlt sich angesichts der russischen Attacke auf die Ukraine voll in ihren düsteren Warnungen der vergangenen Wochen bestätigt. "Seit Wochen haben wir davor gewarnt, dass dies geschehen würde. Und nun entwickelt es sich weitgehend so, wie wir es vorhergesagt haben", sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag bei einer Ansprache im Weißen Haus in Washington. Die US-Regierung sei gegenüber der Welt sehr transparent gewesen und habe auch als geheim eingestufte Informationen über Russlands Pläne veröffentlicht, um zu verhindern, dass Kremlchef Wladimir Putin seine wahren Absichten verschleiern könne.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte die US-Regierung in zunehmend dramatischer Tonlage vor einem drohenden russischen Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Von verschiedenen Seiten hatte es Kritik gegeben, dies sei Alarmismus und trage nur zu einer Zuspitzung der Lage bei./jac/DP/he