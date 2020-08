Biden: Harris ist angesichts 'vieler Krisen' sofort einsatzbereit

WASHINGTON (dpa-AFX) - Kamala Harris wäre als US-Vizepräsidentin nach Ansicht des designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden, angesichts vieler Krisen "vom ersten Tag an" einsatzbereit.



"Wir werden keine Minute zu vergeuden haben", schrieb Biden am Mittwoch auf Twitter. Das sei der Grund, wieso er die Senatorin aus Kalifornien als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft gewählt habe. Im Falle eines Wahlsiegs am 3. November würden er und Harris nach der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump "viele Krisen" und "eine gespaltene Nation erben", schrieb Biden.

Biden erklärte, die USA befänden sich in "der schlimmsten Pandemie seit 100 Jahren" und der schwersten Wirtschaftskrise seit etwa einem Jahrhundert. Zudem gebe es derzeit die lautesten Rufe seit einer Generation nach Gerechtigkeit für Menschen aller Hautfarben. "Ich brauche jemanden neben mir, der intelligent, stark und bereit ist, zu führen", schrieb Biden (77). Harris sei dafür die richtige Person. Die 55-jährige schwarze Senatorin revanchierte sich mit einem Video, in dem sie Biden als den richtigen Mann lobte, um Amerika aus der Krise zu führen. Trump wiederum griff Harris darin frontal an.

Biden und Harris sollen kommende Woche bei einem Parteitag der Demokraten offiziell als das Team der Partei bestätigt werden, das Amtsinhaber Trump am 3. November herausfordern wird./jbz/DP/fba