Biden in Brüssel gelandet - Gipfelmarathon am Donnerstag

BRÜSSEL (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist am Mittwochabend in Brüssel angekommen. Dort stehen für ihn an diesem Donnerstag wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gleich drei Gipfeltreffen auf dem Programm. In der belgischen Hauptstadt beraten sich die Staats- und Regierungschefs der Nato, der EU sowie der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7). Biden nimmt an allen drei Gipfeln teil.

Die Verbündeten wollen über weitere Unterstützung für die Ukraine und neue Maßnahmen gegen Russland beraten. Am Freitag reist Biden weiter nach Polen, wo am Samstag ein Treffen mit Präsident Andrzej Duda geplant ist. Zudem will er dort US-Truppen besuchen. Es ist Bidens dritte Europareise seit seinem Amtsantritt im Januar 2021./nau/DP/jha