Bichamp cutting: Was jetzt zu tun ist!

Bichamp cutting, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen", notiert aktuell (Stand 17:42 Uhr) mit 15,31 CNY mehr oder weniger unverändert (-0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Bichamp cutting nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Bichamp cutting erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -28,2 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +19,82 Prozent im Branchenvergleich für Bichamp cutting bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,4 Prozent im letzten Jahr. Bichamp cutting lag 19,02 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bichamp cutting-Aktie hat einen Wert von 76,37. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (62,68). Der RSI25 liegt bei 62,68, was bedeutet, dass Bichamp cutting hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Bichamp cutting.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,53 Prozent und liegt damit 4,52 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 2,01). Die Bichamp cutting-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.