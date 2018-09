Hamburg (ots) -In der aktuellen Ausgabe der BARBARA, die ab sofort im Handelerhältlich ist, spricht Barbara Schöneberger mit derBundesligaschiedsrichterin Bibiana Steinhaus über Fitness imHochleistungssport und blitzschnelle Entscheidungen vor großemPublikum. Die im Stadion auf den Tribünen anwesenden "Schiedsrichter"müsse sie ausblenden: "Für mich ist wichtig: Habe ich michbestmöglich vorbereitet? Bin ich mit mir im Reinen?" Im Interviewberichtet Bibiana Steinhaus zudem von der für den Fernsehzuschauermeist nicht sichtbaren Kommunikation auf dem Platz - "mit manchenKandidaten rede ich besonders viel" - und darüber, ob eineFernbeziehung gesund sein kann. Denn ihr Freund, ebenfallsSchiedsrichter, lebt in New York: "Schwierig. Aber der Mann ist nunmal alternativlos."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leitung MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell