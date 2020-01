Bibi Blocksberg als Star auf der Berliner Fashion Week / Neue Kollektion von Kilian Kerner (FOTO)

Berlin (ots) - Der Berliner Designer Kilian Kerner hat sich für seine neueFashion Kollektion von Bibi Blocksberg inspirieren lassen. Die berühmteNeustädter Hexe spielt die Hauptrolle in seiner Catwalk-Show, die am 15. Januarauf der Berliner Fashion Week Premiere feiert. Das Motto der Show lautet "EinSpaziergang durchs Märchenland"."Bibi hat mich mein gesamtes Leben lang begleitet und so kam ich auf die Idee,mich zu fragen, wie sie wohl als erwachsene Frau aussehen würde. Daraus entstanddann das Thema zu meiner neuen Kollektion. Neben Bibi werde ich auch andereMärchenfiguren modern interpretieren und sie in die heutige Zeittransportieren", sagt Kilian zu seiner Inspiration.Kilian Kerner ist ein großer Fan von Bibi Blocksberg. Er widmet Bibi anlässlichihres 40-jährigen Jubiläums nicht nur seine neue Kollektion, sondern schlüpftbereits zum zweiten Mal in die Rolle des Modedesigners "Kili" für eine neueBibi-Hörspielfolge. Die Folge "...im Modeatelier" wird im Frühjahr 2020 in denHandel kommen.Hinweis zur BerichterstattungDie Fashion Show von Kilian Kerner findet am 15. Januar auf der Mercedes BenzFashion Week Berlin statt. Ort: Kraftwerk Berlin, Köpenicker Straße 70, 10179Berlin Zeit: Start 18 Uhr (Einlass 17 Uhr)Anmeldung erforderlich. Interviews mit Kilian Kerner und derKiddinx-Studioleiterin Gabriele Salomon sind vor Ort möglich.Bildmaterial zur Kollektion von Kilian Kerner, eine Hörprobe und detaillierteProduktinformationen zur neuen Bibi Blocksberg Hörspielfolge "Das Modeatelier"mit Kilian Kerner können auf Anfrage versendet werden.Über KiddinxKIDDINX bietet Unterhaltung für Kinder - und das seit über 40 Jahren. DasBerliner Unternehmen produziert und vermarktet Hörspiele, Musik,Zeichentrickfilme, TV-Rechte, Apps und eBooks. Außerdem steht KIDDINX für Markenwie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi & Tina und viele mehr. Für eineständig wachsende Fangemeinde betreut KIDDINX eigene Charakter-Kanäle aufYouTube, Facebook und Instagram, Fan-Webseiten sowie einen Online-Shop.Pressekontakt:PRESSEKONTAKT:Katja Graf / Rico-Thore Kauert (PRonline.de)katja.graf@PRonline.derico.kauert@PRonline.demobil: 01732488083Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40165/4486093OTS: KIDDINX GmbHOriginal-Content von: KIDDINX GmbH, übermittelt durch news aktuell