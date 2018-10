Hamburg (ots) -Zum ersten Mal in seiner 16-jährigen Geschichte startet Bibel TVzur Adventszeit eine medien- und generationsübergreifende Kampagne,in der der Sender für sein Weihnachtsprogramm, aber auch für eineRückbesinnung auf die christlichen Wurzeln des Weihnachtsfesteswirbt. Die Claims: "Es gibt Grund zum Feiern: Jesus kommt.Weihnachten. Auf Bibel TV" und "Rettung naht: Jesus kommt.Weihnachten. Auf Bibel TV" appellieren an die Rückbesinnung auf diebiblische Herkunft und Bedeutung des Festes für Menschen christlichenGlaubens.Verbindendes Element der einzelnen Kampagnenmotive sindverschiedene Liedzeilen aus dem bekannten Weihnachtslied "StilleNacht, heilige Nacht", das in diesem Jahr 200 Jahre alt wird. Dieeinzelnen Motive sprechen typische Bedürfnisse und Erwartungen an,die Menschen jeden Alters mit dem Weihnachtsfest verbinden: Frieden,Entspannung, Geborgenheit in der Familie und bei Freunden.Gleichzeitig werden auch Lebenswirklichkeiten von Paaren, Familienund Singles in Szene gesetzt, die zeigen, dass der Wunsch nach einembesinnlichen Weihnachten nicht immer leicht umzusetzen ist. Oft istder Alltag von Stress und Hektik geprägt, dem die Menschen etwasentgegensetzen können: der Besinnung auf das Wesentliche und aufGott.Die Kampagne will Menschen jeden Alters emotional ansprechen undauf Bibel TV aufmerksam machen. Insgesamt sollen so 5 Millionenpotenzielle Zuschauer erreicht werden. Geplant sindGroßflächenplakate, Zeitungs- und Zeitschriftanzeigen sowie TV-Spotsund Plakate in U- und S-Bahnen. Mit dem eher jungen Claim "Es gibtGrund zum Feiern: Jesus kommt. Weihnachten. Auf Bibel TV" wird einedirekte Verbindung zu dem Sender Bibel TV hergestellt, welcher seinenZuschauern eine leicht begehbare Brücke zwischen Alltagsfrust undFeierlust baut, um ihre Hoffnungen auf ein friedliches Weihnachtsfesterfüllen zu können.Das christlich geprägte Advents- und Weihnachtsprogramm von BibelTV ist familienfreundlich, gewaltfrei und positiv ausgerichtet. BibelTV will rund um die Festtage allen Menschen, die sich am christlichenWertekanon orientieren, ein verlässliches Programm für den ganzen Tagbieten.Dazu gehören geistliche, informative und unterhaltende Sendungenmit besonderen Highlights wie die ERF-Weihnachtsshow sowieLive-Gottesdienste; ein umfangreiches Konzertangebot aus klassischerund geistlicher Musik, Gospels und das Mitsing-Konzert der "Höhner",tägliche Andachten, viele Gottesdienste und beliebte Serienspecialswie "Drive Thru History Christmas". Ein breites Spielfilmangebot undImpressionen vom "Weihnachtsfest aus Amsterdam" ergänzen diefestliche Abendunterhaltung. Alle Inhalte sind sowohl via TV als auchonline verfügbar.Mehr Infos zur Kampagne unter www.bibeltv.de/stille-nachtWeiterführender Link:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender BibelTV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamteSpektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet.Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); inDeutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel undIPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuenAntennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche inDeutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.deFür Rückfragen:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.dewww.bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell