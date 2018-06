Bibel TV schließt auch 2017 mit positivem Ergebnis ab / Investitionen in Programm und weitere digitale Empfangskanäle haben sich gelohnt - Bibel TV überzeugt mit erfolgreicher Langfriststrategie (FOTO)

Hamburg (ots) -Bibel TV kann auch 2018 eine positive Bilanz für das Jahr 2017ziehen. Zu der erfolgreichen Entwicklung vom ursprünglichenSpartensender zu einem christlichen Medienhaus hat nicht nur dieVielfalt digitaler Übertragungswege und Nutzungsformen, sondern auchdie Programmqualität signifikant beigetragen. So ist es nun aufvielen Wegen möglich, das gewaltfreie und familienfreundlicheProgramm von Bibel TV zu empfangen - auch mit Angeboten für junge undinternational orientierte Zielgruppen.Zu den Neuerungen der inzwischen weitreichenden Digitalisierungvon Bibel TV gehört im vergangenen Geschäftsjahr unter anderem dieMöglichkeit, Live-Satellitenübertragungen in HD-Qualität gleichzeitigin verschiedenen Originalsprachen zu empfangen. DieMehrkanalton-Technik erlaubt den unmittelbaren, emotionalen Zugang zuLivesendungen für alle Menschen, die in Deutschland leben, aber eineandere Sprache sprechen. Dies wird in Zukunft vor allem auch für dieDirektübertragung großer Gottesdienste relevant sein.Mit dem neuen Abrufportal "yesflix.de" hat Bibel TV Mitte diesesJahres dann seine Zukunft als Medienhaus durch einen weiteren Dienstunterstrichen: Die ökumenisch-christlichen Medienmacher bieten überden SVOD-Dienst lebensbejahenden, positiven Content an, derchristliche Werte unterstreicht - wofür das "Yes" im Titel desStreaming-Angebotes steht.Bibel TV hat auch seine Programmoffensive fortgeführt, unteranderem durch den Einkauf neuer Serien wie z.B. "Heartland", "CedarCove" und "Young Once", sowie "Restoring the Shack" - basierend aufdem Bestseller "The Shack" von Paul Young.In Zahlen betrachtet schlagen sich die technologischenInnovationen und programmlichen Qualitätsoffensiven auch in einempositiven wirtschaftlichen Ergebnis nieder: Bibel TV erreichte imJahr 2017 im Durchschnitt über 236.000 bis hin zu 660.000 Zuschauer.Die Erlöse aus Werbung und Spenden stiegen in diesem Zeitraum aufinsgesamt 12,3 Mio. Euro. Davon entfielen 8,4 Mio. Euro auf Einnahmendurch Spenden von Zuschauern. Hinter dem Betrag stehen rund 62.000Spender."Wertkonservative, gewaltfreie und lebensbejahende Unterhaltungist in unruhigen Zeiten ein seltenes Gut. Bibel TV hat sichentschlossen, mit seinen Programmangeboten auf unterschiedlichenKanälen Hoffnung und Optimismus bewusst in den Alltag fließen zulassen. Unsere erfolgreiche Digitalisierungsstrategie trägt dazu bei,nun auch junge, mobile Menschen zu erreichen, die eine aktiveAuseinandersetzung mit den christlichen Werten pflegen", sagtMatthias Brender, Geschäftsführer von Bibel TV. "Wir werden diesenWeg konsequent weitergehen und bedanken uns bei allen, die uns dabeiunterstützen."Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presse/Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender BibelTV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamteSpektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet.Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); inDeutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel undIPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuenAntennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche inDeutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.dePressekontakt:Für Rückfragen:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.dewww.bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell