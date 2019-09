Bibel TV feiert seinen 17. Geburtstag mit einem ökumenischen Dankgottesdienst (FOTO)

Hamburg (ots) -- Live Übertragung aus Essener Dom im TV und im Internet- Teilnahme am Gottesdienst ist möglich17 Jahre alt, rund um die Uhr mit einem familienfreundlichenProgramm auf Sendung und auf dem Weg zu einem vielseitigen Medienhaus- so lässt sich das diesjährige Jubiläum des ersten ökumenischenFernsehsenders Deutschlands in wenigen Worten zusammenfassen.Anlässlich dieses 17. Geburtstags lädt Bibel TV für Samstag, 28.September, 14 Uhr, zum Dankgottesdienst in den Essener Dom, Burgplatz2, ein. Wer bei dem ökumenischen Dankgottesdienst mit Liveübertragungim Fernsehen dabei sein möchte, melde sich bitte an unter 040-44 5066 70 oder im Internet unter www.bibeltv.de/anmeldung. DerGottesdienst wird live auf Bibel TV und im Internet unter bibeltv.deübertragen.Ablauf spiegelt Vielseitigkeit des Senders widerDer Gottesdienstablauf spiegelt die Vielseitigkeit des Senderswider: Marion Greve, Superintendentin des evangelischenKirchenkreises Essen, und der katholische Ruhrbischof Dr. Franz-JosefOverbeck halten die Predigten. Die beiden repräsentieren die beidengroßen christlichen Kirchen, die am Sender beteiligt sind. Für diemusikalische Gestaltung konnten Margarete und Lothar Kosse gewonnenwerden. Lothar Kosses Songs mit Rock-, Pop- und Blues-Elementen sindseit vielen Jahren fester Bestandteil zeitgenössischerGottesdienstgestaltung. Mit seiner Frau Margarete spielt Kossezurzeit die erste gemeinsame CD ein. Außerdem wird der Mädchenchordes Essener Doms auftreten. Im Anschluss an die Veranstaltung habendie Besucher die Möglichkeit, Mitarbeiter von Bibel TV persönlichkennen zu lernen und sich bei Kaffee und Kuchen über den Sender zuinformieren.Bibel TV ging im Oktober 2002 auf Sendung. Seit 2015 feiert der inHamburg beheimatete Sender seine jährlichen Dankgottesdienste anunterschiedlichen Orten. So kamen Ausstrahlungen beispielsweise schonaus Berlin (2018) und Stuttgart (2015).Im Durchschnitt hat der Sender 236.000 Zuschauer in Deutschland,Österreich und der Schweiz. In Spitzenzeiten verfolgen bis zu 660.000Seher einzelne Sendungen. Bibel TV bietet in seinem Internetauftritteine umfangreiche Mediathek an. Dank der Bibel TV-App und desStreamingportals Yesflix entwickelt sich der Sender mehr und mehr zueinem Medienhaus mit zeitgemäßen Angeboten für verschiedeneSehgewohnheiten. Die katholische und die evangelische Kirche haltenje 12,75 Prozent der Anteile am Sender.Live-Übertragung: Samstag, 28. September, 14 UhrWiederholung: Sonntag, 20. Oktober, 10 UhrSendedauer: 85 MinutenOnline abrufbar: bibeltv.de/mediathekWeiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender BibelTV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamteSpektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet.Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); inDeutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel,DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TVApp. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholischeund evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.dePressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.dewww.bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell