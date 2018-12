Bibel TV: Spielfilm-Highlights zum Weihnachtsfest / Mit seiner Weihnachtskampagne wirbt Bibel TV für ein familienfreundliches Programm und die Rückbesinnung auf die biblische Herkunft des Festes (FOTO)

Hamburg (ots) -Unterhaltung, festliche Musik und Gottesdienste stehen anWeihnachten bei Bibel TV im Mittelpunkt des Programms: NebenLive-Gottesdiensten und Andachten begleitet ein breitgefächertesAngebot aus Konzerten, Shows und Serienspecials wie die "Drive ThruHistory Christmas" die Zuschauer durch die Weihnachtstage. Einbreites Spielfilmangebot mit besonderen Highlights bietet spannendeund besinnliche Abendunterhaltung.Mit seiner groß angelegten Weihnachtskampagne und der Botschaft"Es gibt Grund zum Feiern: Jesus kommt. Weihnachten. Auf Bibel TV."möchte der Sender auf Plakaten, Zeitungs- und Zeitschriftanzeigensowie in TV-Spots und Plakaten in U- und S-Bahnen über 5 Mio.Menschen jeden Alters ansprechen. Der Claim soll dazu anregen, sichauf die wichtigsten Werte des christlichen Festes - Zusammenhalt,Menschlichkeit und Versöhnung - zurück zu besinnen.Die Bibel TV Spielfilmhighlights an WeihnachtenHeiligabend um 20:15 Uhr und 25.12., 17:15 UhrStille Nacht (Silent Night)Spielfilm, USA/ Österreich 2013 - Regie: Christian VuissaVerfilmung der Entstehungsgeschichte des bekanntestenWeihnachtsliedes aller Zeiten: "Stille Nacht" - das auch im Zentrumder diesjährigen Weihnachtskampagne von Bibel TV steht.Der katholische Priester Joseph Mohr (Carsten Clemens) wird imJahre 1818 zum Dienst nach Oberndorf bei Salzburg berufen. Um denKreislauf aus Armut, Hoffnungslosigkeit und Lethargie zu entkommen,beschließt Mohr, den Menschen die Kirche näher zu bringen und künftigPredigten und Musik auf Deutsch anstatt auf Lateinisch einübenlassen. Diese Idee ist für seine Vorgesetzten, Pfarrer Nöstler(Clemens Aap Lindenberg), unvorstellbar. Er droht Mohr mitdisziplinarischen Maßnahmen. Der steht vor der Entscheidung, entwederseine Idee zu begraben und Oberndorf für immer zu verlassen, odergemeinsam mit seinem Freund Franz Gruber (Markus von Lingen) denMenschen die wahre Bedeutung der Heiligen Nacht näher zu bringen.Erster Weihnachtstag um 20:15 Uhr und 26.12., 16:25 UhrDer Fall Jesus (The Case For Christ)Drama, USA 2017 - Regie: Jon GunnVerfilmung des Bestsellers von Lee StrobelEs spielen: Lee Strobel (Mike Vogel), Leslie Strobel (ErikaChristensen), Dr. Roberte Waters (Faye Dunaway), Dr. William Craig(Rus Blackwell) u.a.Mit seiner Art, stets gnadenlos Fakten aufzuspüren und dieWahrheit zu suchen, hat Lee Strobel sich als investigativerJournalist einen Namen gemacht. Die Krönung seiner Karriere ist dieBeförderung bei der Chicago Tribune. Durch eine gläubigeKrankenschwester, die seine Tochter in einem Restaurant vor demErsticken rettet, wird Lees Frau Leslie zum christlichen Glaubenbekehrt. Dem überzeugten Atheisten Lee passt das gar nicht - was inseinem Leben zählt, sind einzig und allein harte Fakten und Beweise,die er für Wahrheit hält. Lee beginnt mit intensiven Recherchen, umdie Auferstehung von Christi zu widerlegen. Eine echteKriminalgeschichte, die Lee parallel recherchiert, dient ihm dabeials Vorlage zu seinem "Fall Jesus"- doch die Beweislage, die er dabeirecherchiert, führt in eine völlig andere Richtung, als er vermutethat... Der Film soll wie auch das Buch positive Anstöße zu derAuseinandersetzung mit dem christlichen Glauben bieten.Zweiter Weihnachtstag, 26.12. 23:15 Uhr und 29.12. 18:15 UhrChristmas Wish - Wenn Wünsche wahr werdenWeihnachtliche Fantasy-Komödie, USA 2007 - Regie: Bert KishEs ist kurz vor Weihnachten. Doch anstatt sich auf dieBesinnlichkeit der Feiertage freuen zu können, plagt Paula (NicoleEggert) ein Haufen unbezahlter Rechnungen. Dass sie auch noch keineGeschenke für ihre Kinder hat und ihr Mann ihr ziemlich auf dieNerven geht, macht den Stress perfekt. Als sie ihre verflosseneJugendliebe Nick überraschend wiedertrifft, träumt sie davon, wie ihrLeben wohl aussehen würde, hätte sie sich damals für den inzwischenfinanziell erfolgreichen Nick entschieden. Auf wundersame Weiseerfüllt sich Paulas Weihnachtswunsch: Plötzlich ist sie Nicks Frauund lebt ein tolles Luxusleben. Gottesdienste an WeihnachtenHeiligabend:08:00 ERF Gottesdienst zu Heiligabend mit dem Team des Theolog.Seminars Rheinland15:45 Stunde des Höchsten: Fest(lich) geklammert16:30 Hour of Power17:30 ERF Gottesdienst zu Heiligabend mit dem Team des Theolog.Seminars RheinlandErster Weihnachtstag:10:00 Gottesdienst Live aus dem St. Kiliansdom in WürzburgZweiter Weihnachtstag:10:00 Gottesdienst Live aus dem Kölner Dom Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender BibelTV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamteSpektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet.Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); inDeutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel undIPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuenAntennenstandard DVB-T2 HD.