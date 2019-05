"Bibel TV das Gespräch" strahlt 1.000. Folge aus / Moderator wechselt in Rolle des Studiogasts (FOTO)

Hamburg (ots) -- Statt Praktikantenstelle bekam Wolfgang Severin Job alsModerator- Im Hauptberuf leitet der katholische Priester Brüsseler Gemeinde- Eindringlicher ökumenischer Appell: "Wir sind alle AbbilderGottes"Eigentlich wollte der katholische Priester Wolfgang Severin einePraktikantenstelle haben, als er 2003 bei dem damals noch sehrjungen, christlich orientierten Free TV-Sender Bibel TV anrief. "Dahaben die gelacht und gesagt: 'Wir können noch keine Praktikantennehmen. Aber wir machen gerade ein Casting für Moderatoren. KommenSie doch mal vorbei", erinnert sich der heute 59-Jährige an dasTelefonat. Dass er dann prompt die Stelle des Moderators derTalk-Sendung "Bibel TV das Gespräch" bekam, damit hatte er nichtgerechnet. Ebenso wenig wie mit der Tatsache, dass er rund 13 Jahrespäter bei der 1.000. Folge selbst Studiogast sein würde. Bei "BibelTV das Gespräch" am Montag, 27. Mai, 21:50 Uhr, sitzt WolfgangSeverin auf dem Stuhl des Interviewten und steht seinemModeratoren-Kollegen Daniel Deman Rede und Antwort.Im Gespräch der beiden geht es um Erinnerungen an zurückliegendeSendungen und um Leben und Glaubensentwicklung des gebürtigesWerdohlers. So kommt das erste "Gespräch" mit Brian Müschenborn,einem Bestatter aus Köln, ebenso zur Sprache, wie Severins ersterKontakt zu einer freikirchlichen Jugendgruppe in den 1970er Jahren.Dort entdeckte er Interesse an der Bibel und Glaubensthemen. Und erlernte erstmals, sich ganz direkt mit Glaubensinhaltenauseinanderzusetzen. Kurze Einblicke in zurückliegende Sendungenergänzen solche Erinnerungen.Vorurteil über "faule EU-Parlamentarier" ärgert SeverinGenug Zeit bleibt im Gespräch auch für den Hauptberuf desGelegenheitsmoderators: Seit 2011 ist Wolfgang Severin Pfarrer in derdeutschsprachigen Gemeinde St. Paulus in Brüssel. Die rund 4.000Mitglieder arbeiten größtenteils in oder mit Einrichtungen der dorttätigen Europäischen Union. So kennt er als Seelsorger vieleMenschen, die überhaupt nicht in die Schublade "faulerEU-Parlamentarier" passen, die manch ein Politikverdrosseneraufmache. Ganz im Gegenteil: "Solche Vorurteile machen mich wirklichärgerlich. Die Leute, die ich kenne, arbeiten sich wirklich 'wund'.Jetzt in Zeiten des Brexits etwa sind wirklich viele am Rand ihrerKraft." Ihn beeindruckt sehr, mit wieviel Herzblut viele Leute sichfür die EU engagieren."Niemand soll sagen: 'Ich weiß wie Gott ist.'"An Bibel TV gefällt ihm die Vielfalt an Meinungen undGlaubensüberzeugungen, die dort Platz haben. Er hofft, dass dieseVielfalt auch in den kommenden Jahren erhalten bleibe, denn, so seinAppell, "wir sind alle Abbilder Gottes; niemand soll sagen: 'Ichweiß, wie Gott ist.'" - Wenn es Bibel TV gelänge, das weiterabzubilden, mache er sich keine großen Sorgen um den Sender, denn"die Bibel hat was anzubieten für diese Welt. Die Gesellschaft hatdas nötig, was wir zeigen."Erstausstrahlung: Montag, 27. Mai, 21:50 UhrWiederholung: Dienstag, 28. Mai, 11:30 UhrSendedauer: 25 MinutenOnline abrufbar: www.bibeltv.de/mediathekWeiterführender Link:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presse oder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV:Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrumjournalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zuempfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland,Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TVsowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Diegemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische undevangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.deFür Rückfragen:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.dewww.bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell