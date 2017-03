Bibel TV ab 29. März über neuen Antennen-Standard DVB-T2 HD zu empfangen / Kostenloser Empfang auch künftig garantiert (FOTO)

Hamburg (ots) -Ab 29. März diesen Jahres strahlt Bibel TV sein Programmbundesweit auch über den neuen terrestrischen Empfangs-StandardDVB-T2 in HD-Qualität aus. Start ist in den Ballungsräumen. Derökumenische Sender bleibt mit seinem christlich ausgerichtetenProgrammangebot weiterhin kostenlos.DVB-T2 HD löst das bisherige Antennenfernsehen DVB-T ab und istdessen technische Weiterentwicklung. Wesentliche Neuerungen sinddabei der Standard für die terrestrische Übertragung (DVB-T2 stattDVB-T) und die Bildcodierung (HEVC statt MPEG2).Zunächst werden die Ballungsgebiete von dem neuen terrestrischenDigital-Standard profitieren, bis Sommer 2019 soll dessenbundesweiter Ausbau abgeschlossen sein.Bibel TV wird mit Aufschaltung des neuen Verbreitungsstandardsgemeinsam mit insgesamt 40 weiteren öffentlich-rechtlichen undprivaten Sendern über DVB-T2 ausschließlich in HD-Qualität zuempfangen sein. Die dafür erforderlichen Empfangsgeräte, wiegeeignete Fernseher oder Set-Top-Boxen für ältere TV-Geräte, sind imHandel mit einem grünen DVB-T2 HD Logo gekennzeichnet.Wie die öffentlich-rechtlichen Sender ist Bibel TV auch nach derUmstellung auf DVB-T2 HD frei empfangbar. Ein individuellerEmpfangscheck kann online unter https://www.freenet.tv/empfangscheckabgerufen werden.Weiterführender Link:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender BibelTV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamteSpektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet.Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); inDeutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel undIPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuenAntennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche inDeutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.deFür Rückfragen:Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.dewww.bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell