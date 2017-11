Biathlon aus Östersund von Mittwoch bis Sonntag live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Nach dem Mixed-Staffel-Auftakt am Sonntag geht es für dieBiathleten im schwedischen Östersund ab Mittwoch, 29. November 2017,voll rein in die neue Weltcup-Saison. Das ZDF überträgt bis Sonntag,3. Dezember 2017, jeden Tag live die Rennen der Skijäger in derenWeltcup-Auftakt-Woche: Ab 17.05 Uhr melden sich am Mittwoch live ausÖstersund ZDF-Biathlon-Moderator Alexander Ruda undZDF-Biathlon-Experte Sven Fischer zum Einzelrennen der Damen über 15Kilometer. Am Donnerstag, 30. November 2017, ist ab 17.05 Uhr das20-Kilometer-Einzelrennen der Männer live im ZDF zu sehen. Am Freitagfolgt ab 17.05 Uhr der Sprint der Damen und am Samstag ab 14.40 Uhrder Sprint der Herren. Am Sonntag, 3. Dezember 2017, steht gegen13.05 Uhr das Verfolgungsrennen der Frauen sowie ab 15.05 Uhr dasVerfolgungsrennen der Männer auf dem ZDF-Programm. AlsBiathlon-Live-Reporter ist Christoph Hamm in Östersund im Einsatz,unterstützt von Ko-Kommentator Herbert Fritzenwenger.Die fünf Tage mit Biathlon live im Zweiten sind eingebettet in einlanges Wintersportwochenende. So geht "ZDF SPORTextra" am Freitag, 1.Dezember 2017, von 16.15 bis 19.00 Uhr auf Sendung - nach derAuslosung der Fußball-WM-Endrunde und neben dem Biathlon-Weltcup ab17.05 Uhr rückt noch das Skispringen der Damen im norwegischenLillehammer in den Blick. Und am Samstag, 2. Dezember 2017, ist von10.00 bis 18.10 Uhr die ganze Wintersport-Weltcup-Vielfalt im ZDF zugenießen: Freestyle, Nordische Kombination, Rodeln, Ski alpin,Langlauf und Eisschnelllauf sind neben Biathlon und Skispringenweitere Programmhighlights. Und auch am Sonntag, 3. Dezember 2017,können ZDF-Zuschauer von 10.15 bis 18.00 Uhr live verfolgen, welcheWintersportathleten bereits erste Ausrufezeichen in dieserolympischen Saison setzen. ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohensteinführt am Samstag und Sonntag durch das Wintersport-Live-Angebot.Doch die TV-Übertragungen bieten noch nicht alles zu Eis undSchnee: Am Freitag, Samstag und Sonntag sind einige Wettbewerbeexklusiv im Livestream auf ZDFsport.de zu erleben: an allen dreiTagen zum Beispiel die Ski-alpin-Wettbewerbe in Beaver Creek/USA undLake Louise/Kanada. Das Livestream-Angebot, das am Freitag ab 18.00Uhr, am Samstag ab 17.15 Uhr und am Sonntag ab 17.45 Uhr startet,beinhaltet zudem unter anderem auch Wettbewerbe des Freestyle- undSnowboard-Weltcups in Mönchengladbach.Pressemappe: http://ly.zdf.de/gyO/https://ZDFsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell