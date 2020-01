Biathlon-Weltcup Ruhpolding live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) - Der Biathlon-Weltcup bleibt in heimischen Gefilden. Von Oberhof imThüringer Wald zieht die internationale Biathlon-Elite in dieser Woche weiterins oberbayrische Ruhpolding. Das ZDF überträgt vom 15. bis zum 19. Januar 2020alle Wettbewerbe aus der Chiemgau-Arena live. Los geht's am Mittwoch, 15. Januar2020, mit dem Sprintrennen der Damen, gefolgt vom Sprint der Herren amDonnerstag - jeweils live ab 14.15 Uhr. Die Staffeln der Damen und Herren stehenFreitag und Samstag auf dem Programm. Die Verfolgungsrennen bilden am Sonntagden Abschluss der Weltcup-Übertragungen aus Ruhpolding.Die Wettbewerbe kommentieren Martin Hüsener und Herbert Fritzenwenger, fürModeration und Analyse steht Alexander Ruda bereit. Die beidenZDF-Biathlon-Experten Sven Fischer und Laura Dahlmeier sorgen für die fachlicheEinordnung der gezeigten Leistungen.Neben Biathlon erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 18. Januar2020, und Sonntag, 19. Januar 2020, weitere attraktive Wintersport-Disziplinenbei "ZDF SPORTextra". Nicht nur die spektakuläre Lauberhorn-Abfahrt imschweizerischen Wengen oder die alpinen Damen-Rennen von Sestriere versprecheneindrucksvolle Bilder. Auch Skispringen in Titisee-Neustadt, Rodeln auf derOlympiabahn von Lillehammer und die Bobrennen in Innsbruck werden dieSportfreunde in ihren Bann ziehen.Die ZDF-Wintersport-Sendezeiten in der Übersicht:Dienstag, 14. Januar 2020ZDF-Livestream: Ski alpin Nachtslalom Damen, Flachau18.00 Uhr: 1. Lauf/20.45 Uhr: 2. LaufMittwoch, 15. Januar 202014.15 Uhr: Biathlon Ruhpolding, Sprint DamenDonnerstag, 16. Januar 202014.15 Uhr: Biathlon Ruhpolding, Sprint HerrenFreitag, 17. Januar 2020ab 14.15 Uhr: Biathlon Ruhpolding, Staffel DamenZDF-Livestream: Alpine Kombination Herren, 10.30 Uhr Slalom/14.00 UhrAbfahrtSamstag, 18. Januar 202010.40 bis 18.05 Uhr: DEL Eishockey Zusammenfassung Freitagspiel, Skialpin, Biathlon, Rodeln, Bob, SkispringenSonntag, 19. Januar 202010.15 bis 17.05 Uhr: Ski alpin, Rodeln, Biathlon, Bob, SkispringenAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/wintersportsaison-20192020-im-zdf/Sport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4490715OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell