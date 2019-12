Biathlon-Weltcup Le Grand-Bornand live im ZDF / Erster TV-Einsatz für Laura Dahlmeier (FOTO)

Mainz (ots) - Die ganze Vielfalt des Wintersports erwartet die Zuschauer vom 19.bis 22. Dezember 2019 im ZDF-Programm - live, in Zusammenfassungen und imLivestream. Besonders im Blickpunkt steht der Biathlon-Weltcup im französischenLe Grand-Bornand. Dort wird ab Freitag auch Laura Dahlmeier ihre Premiere alsZDF-Biathlonexpertin erleben. Die zweifache Olympiasiegerin, siebenmaligeWeltmeisterin und 33-fache Weltcupsiegerin hat in den vergangenen JahrenMaßstäbe im Biathlonsport gesetzt. Bei ausgewählten ZDF-Übertragungen wird sieneben Sven Fischer ihre Fachkenntnisse und Rennerfahrungen in dieBerichterstattung mit einbringen.Los geht's am Donnerstag, 19. Dezember 2019, mit dem Sprintrennen der Herren,gefolgt vom Damensprint am Freitag - jeweils live ab 14.00 Uhr. Die Verfolgungs-und Massenstartrennen stehen an Samstag, 21., und Sonntag, 22. Dezember 2019,auf dem Programm von "ZDF SPORTextra".Neben Biathlon zählen die Skirennen der Alpinen in Val d'Isère, Gröden und AltaBadia zu den Höhepunkten des Sportwochenendes. Nicht nur der Abfahrtsklassikerauf der spektakulären Saslong-Piste im Grödnertal zieht die Ski-Fans immerwieder in den Bann. Dazu kommen Übertragungen vom Snowboard-Cross in Cervinia,der Nordischen Kombination in Ramsau, des Skisprung-Weltcups aus Engelberg undvieles mehr. Durch das lange Wintersport-Wochenende führt Rudi Cerne.Das ZDF-Wintersport-Wochenende in der Übersicht:Donnerstag,19. Dezember 201914.00 Uhr: Biathlon Le Grand-Bornand, Sprint HerrenFreitag, 20. Dezember 2019ab 14.00 Uhr: Biathlon Le Grand-Bornand, Sprint DamenSki alpin: Super G Herren, GrödenLivestream:11.45 Uhr Super G Herren, Gröden18.00 Uhr Skispringen, Engelberg, Qualifikation HerrenSamstag, 21. Dezember 201910.10 bis 18.05 Uhr: Eishockey Zusammenfassung Freitagspiel EHCMünchen - Augsburger Panther, Ski alpin, Nordische Kombination,Biathlon, Skicross, Langlauf, SkispringenSonntag, 22. Dezember 201910.15 bis 17.00 Uhr: Ski alpin, Nordische Kombination, Biathlon,SkispringenLivestream:11.00 Uhr Ski alpin Val d'Isère, Alpine Kombination, Super G Damen14.00 Uhr SlalomMontag, 23. Dezember 2019Livestream:18.15 Uhr Ski alpin Alta Badia, Parallel-RiesenslalomAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: https://kurz.zdf.de/alM/https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4471469OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell