Biathlon-WM in Antholz: Acht Stunden live im Ersten / Elf deutsche Athletinnen und Athleten auf Medaillenjagd in Südtirol

München (ots) - Seit dem 13. Februar 2020 finden in Antholz unter dem Motto"Passion is ours" die Biathlon-Weltmeisterschaften statt. Bis zum kommendenSonntag kämpfen insgesamt 300 Athleten aus 39 Ländern auf dem 1600 Meter hochgelegenen Kurs in Südtirol um zwölf Titel. Für Deutschland gehen insgesamt elfBiathletinnen und Biathleten an den Start, die sich in verschiedenen Disziplinenmit den anderen Nationen messen. Bei den Damen sind Denise Herrmann, FranziskaPreuß, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Janina Hettich nominiert. Bei denHerren hatten gleich fünf Biathleten die WM-Norm geknackt: Benedikt Doll, ArndPeiffer, Johannes Kühn, Philipp Horn und Philipp Nawrath sind bei der WM dabei.Auch Erik Lesser, der die halbe WM-Norm geschafft hatte, wurde ins deutsche Teamberufen.Das Erste startet mit dem Einzelrennen der Herren am Mittwoch, 19. Februar 2020,um 14:00 Uhr in die umfangreichen Live-Übertragungen von der Biathlon-WM inAntholz. Christian Dexne kommentiert den Kampf ums Edelmetall der Herren, in demdas deutsche Starter-Quintett um Titelverteidiger Arnd Pfeiffer mitmischenmöchte. Nach dem undankbaren vierten Platz am vergangenen Donnerstag in derMixed-Staffel, steht eine Woche später, am 20. Februar, die Single-Mixed-Staffelan. Wilfried Hark kommentiert das Geschehen auf der anspruchsvollen Strecke inHöhenlage live ab 15:05 Uhr im Ersten.Neben dem Ski Weltcup der Damen in Crans-Montana, dem Weltcup der NordischenKombination in Trondheim und vielem mehr übertragt Das Erste auch am Samstag,22. Februar, live aus Antholz. Ab 11:35 Uhr wird die Damen-Staffel versuchen,einen Podiumsplatz zu ergattern, nachdem sie letztes Jahr auf dem vierten Ranggelandet war. Ab 14:35 Uhr möchte dann die Herren-Staffel den Erfolg mit derSilbermedaille vom Vorjahr wiederholen.Am Sonntag überträgt Das Erste insgesamt acht Stunden von verschiedenenWintersportdisziplinen. Die deutschen Biathletinnen und Biathleten müssen sicham letzten Tag des Saison-Highlights in Antholz im Massenstart beweisen. Ab12:20 Uhr kommentiert Wilfried Hark das 12,5 km-Rennen der Damen, in dem DeniseHerrmann versucht, ihre Bronzemedaille aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Ab14:50 Uhr zeigt Das Erste den 15-Kilometer-Massenstart der Herren. Reporter istChristian Dexne.Michael Antwerpes moderiert die umfassende Übertragung von der Biathlon-WM imErsten. Unterstützt wird er dabei von ARD-Expertin Magdalena Neuner, die besteErinnerungen an Antholz hat: Bei der letzten Biathlon-WM in Südtirol krönte siesich 2007 mit drei Goldmedaillen zum neuen Star des Biathlons.Die Live-Übertragungen von der Biathlon-WM im Ersten:Mittwoch, 19. Februar 202014:00 UhrMänner: Einzel 20 kmKommentator: Christian DexneDonnerstag, 20. Februar 202015:05 UhrSingle-Mixed-StaffelKommentator: Wilfried HarkSamstag, 22. Februar 202011:35 UhrDamen: Staffel 4 x 6 kmKommentator: Wilfried Hark14:35 UhrMänner: Staffel 4 x 7,5 kmKommentator: Christian DexneSonntag, 23. Februar 202012:20 UhrDamen: Massenstart 12,5 kmKommentator: Wilfried Hark14:50 UhrMänner: Massenstart 15 kmKommentator: Christian Dexne