Biathlon in Kontiolahti Höhepunkt des Sportwochenendes im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die ZDF-Wintersportberichterstattung 2016/2017 nähert sich derZielgeraden. Die Übertragungen des Biathlon-Weltcups im finnischenKontiolahti zählen zu den Höhepunkten des letzten großenZDF-Sportwochenendes vom 10. bis 12. März 2017. Ende des Monats stehtabschließend noch das spektakuläre Saisonfinale der Skiflieger inPlanica/Slowenien auf dem Programm von "ZDF SPORTextra".Los geht die sportliche Reise bereits am Mittwoch, 8., undDonnerstag, 9. März 2017, bei zdfsport.de: Eindrucksvolle Bilder vonden Moguls-Wettbewerben der Freestyle-WM in der Sierra Nevada/Spanienkönnen via Livestream abgerufen werden. Am Freitag, 10. März, meldetsich das ZDF-Biathlon-Team erstmals aus dem finnischen Kontiolahti,wo die Sprintrennen der Damen und Herren auf dem Programm stehen.Auch alle weiteren Wettbewerbe dieses vorletzten Biathlon-Weltcupsder Saison werden in den Folgetagen live im ZDF übertragen: dieVerfolgungsrennen der Damen und Herren sowie die Single-Mixed- undMixed-Staffeln. Daneben erwartet die ZDF-Zuschauer noch Wintersportsatt - live oder in Zusammenfassungen. Dazu zählen unter anderem dieÜbertragungen vom Weltcup-Finale der Eisschnellläufer inStavanger/Norwegen, die Slalom- und Riesenslalomrennen der Damen inSquaw Valley/USA, die Snowboard-WM in der Sierra Nevada/Spanien unddie nordischen Wettbewerbe und die Skispringen am Holmenkollen inOslo.Weitere Informationen, Videos und Livestreams können imZDF-Online-Angebot unter zdfsport.de abgerufen werden. Kristin Ottomoderiert die langen Sendestrecken aus der ZDF-Sendezentrale inMainz.Die ZDF-Wintersportsendezeiten in der Übersicht:Mittwoch, 8. März 2017ZDF-Livestream 14.00 - 15.15 Uhr: Freestyle-WM: Moguls, SierraNevada/SpanienDonnerstag, 9. März 2017ZDF-Livestream 12.00 - 13.15 Uhr: Freestyle-WM: Dual Moguls,Sierra Nevada/SpanienFreitag, 10. März 201714.15 - 16.00 Uhr: Biathlon: Sprint Herren, Kontiolahti/Finnland17.30 - 19.00 Uhr: Biathlon: Sprint Damen, Kontiolathi/FinnlandZDF-Livestream 19.00/22.00 Uhr: Ski alpin: RS Damen 1.+2. Lauf,Squaw Valley/USA ZDF-Livestream 19.30 Uhr: Freestyle-WM: Aerials,Sierra Nevada/SpanienSamstag, 11. März 201710.42 - 18.35 Uhr: Nordische Kombination: Weltcup Oslo/NorwegenBiathlon: Verfolgung Damen und Herren, Kontiolahti/Finnland Langlauf:50 km klassisch Herren, Oslo/Norwegen Eisschnelllauf: Weltcup-Finale,Stavanger/Norwegen Eisschnelllauf: WM Short Track,Rotterdam/Niederlande Skispringen: Weltcup Team, Oslo/Norwegen Skialpin: Riesenslalom Damen, Zusammenfassung, Squaw Valley/USAZDF-Livestream 12.00/20.00 Uhr: Snowboard-WM: Slopestyle/Halfpipe,Sierra Nevada/Spanien ZDF-Livestream 15.40 Uhr: NordischeKombination/10 km, Oslo/Norwegen ZDF-Livestream 19.00/22.00 Uhr:Slalom Damen 1.+2. Lauf, Squaw Valley/USASonntag, 12. März 201710.20 - 18.00 Uhr: Biathlon: Mixed Staffel / Single Mixed Staffel,Kontiolahti/Finnland Ski alpin: Slalom Damen, Zusammenfassung, SquawValley/USA Langlauf: 30 km klassisch Damen, Oslo/NorwegenEisschnelllauf: Weltcup-Finale, Stavanger/Norwegen Eisschnelllauf: WMShort Track, Rotterdam/Niederlande Skispringen: Weltcup Damen u.Herren, Oslo/Norwegen Snowboard-WM: Snowboard-Cross, SierraNevada/SpanienZDF-Livestream 12.00 Uhr: WM Snowboard-Cross, SierraNevada/Spanien ZDF-Livestream 12.00 Uhr: Langlauf 30 km Damen,Oslo/Norwegen