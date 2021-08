Bhp: Bitte unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group":

Der Kurs der Aktie Bhp steht am 04.08.2021, 17:55 Uhr bei 2369.33 GBP. Der Titel wird der Branche "Diversified Metals & Mining" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bhp einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bhp jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Bhp auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Bhp in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen acht konkret berechnete Signale zur Verfügung (8 "Buy", 0 "Sell"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Buy" Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Bhp hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Bhp von 2365 GBP ist mit +14,6 Prozent Entfernung vom GD200 (2063,63 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2183,06 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,33 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Bhp-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Bhp erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Bhp aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (2181,43 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2365 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Bhp erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

