Bgf European D2 : Wird es wirklich dazu kommen?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochentief angeht? Mit 168,78 Euro erreichte der Fond am 29. Januar 2021 den niedrigsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. In den letzten 337 Tagen, sprich seit dem Kurstief, stieg der Kurs um 31,51 Prozent. Das sind doch freudige Werte, die die Kapitalanleger von Bgf European D2 in den letzten 337 Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung