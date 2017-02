Bezirksregierung untersagt BASF-Tochter Wintershall weitere Erdgassuche

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

ARNSBERG (dpa-AFX) - Die Erdgassuche der BASF-Tochter Wintershall in Nordrhein-Westfalen steht vor dem Aus: Die Bezirksregierung Arnsberg untersagte dem Unternehmen am Freitag eine Verlängerung der Laufzeiten zum Aufsuchen von Erdgas in den Suchfeldern "Ruhr" und "Rheinland".



Hintergrund ist eine neue gesetzliche bundesweite Regelung im Wasserrecht zum sogenannten Fracking, die am 11. Februar in Kraft tritt.

Danach wird die Erdgasgewinnung in bestimmten Gesteinsschichten untersagt. Nach Erkenntnissen der Bezirksregierung ist eine spätere Förderung von Erdgas in den beiden Feldern aufgrund geologischer Gegebenheiten nur mit Fracking möglich. Diese Methode ist deshalb so umstritten, weil dabei Gesteinsschichten im Boden unter hohem Druck zertrümmert werden, um Gas freizusetzen. Dazu werden unter anderem Chemikalien und Wasser in den Boden gepumpt.

Mitte vergangenen Jahres hatte Wintershall bei der Bezirksregierung Arnsberg eine Laufzeitverlängerung beantragt. Das Unternehmen zeigte sich enttäuscht: "Wir werden zunächst die Ablehnung und deren Begründung ausführlich prüfen", erklärte Wintershall auf Anfrage. Grundsätzlich sei es bedauerlich, dass ergebnisoffene Grundlagen-Forschung am Industrie- und Wissenschaftsstandort NRW nicht möglich sei./ls/DP/zb