Bezirksbürgermeisterin und Team packen in der Weihnachtswerkstatt mit / Über 1.000 Freiwillige bringen mehr als 100.000 Geschenkpakete auf den Weg (FOTO)

Berlin (ots) -Mehr als 1.000 Freiwillige engagieren sich auch in diesem Jahr inder Berliner Weihnachtswerkstatt des christlichen Werks Geschenke derHoffnung. Als besonderen Gast durfte der Verein am Mittwoch (28.) dieBezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) begrüßen.Nachdem sie im vergangenen Jahr die neue Weihnachtswerkstatt miteröffnet hatte, kam sie nun mit neun Mitarbeitern des Bezirksamts zumDurchsehen der Schuhkartons. In der Weihnachtswerkstatt werden diedeutschlandweit gespendeten Geschenkpäckchen der Aktion "Weihnachtenim Schuhkarton" auf die Einhaltung der Zollvorschriften undQualitätskriterien überprüft und versandfertig gemacht. UnerlaubteGegenstände werden entfernt und durch andere Sachspenden ersetzt. Siewolle nicht nur reden, sondern auch praktisch mit anpacken,erläuterte Richter-Kotowski ihre Motivation. Deshalb hätten das Teamund sie selbst sich für diesen Einsatz entschieden. Sie schätze dieAtmosphäre des Gebens in der Weihnachtswerkstatt. In den erstensieben Tagen wurden bereits Geschenkpakete für 40.455 Kinder auf dieReise geschickt. Im Rahmen der weltweiten Aktion werden Mädchen undJungen in rund 100 Ländern beschenkt. Die Päckchen aus der BerlinerWeihnachtswerkstatt gehen zum größten Teil in die Ukraine. "Gerade inAnbetracht der angespannten Situation können diese Geschenke einbesonderes Zeichen der Hoffnung sein", erklärte der Leiter von"Weihnachten im Schuhkarton", Rainer Saga.Mehr Schuhkartons als erwartet - Weihnachtswerkstatt wirdverlängert Bislang sind rund 2.600 und damit etwa 85 Prozent derSchichten in der Weihnachtswerkstatt belegt. Da man in Berlin mitmehr Schuhkartons rechne als ursprünglich geplant, habe man nun denZeitraum bis zum 15.12. verlängert, teilte Geschenke der Hoffnungmit. Einzelpersonen und Gruppen von Unternehmen, Kirchengemeinden,Vereinen oder Schulen können sich noch unterwww.weihnachtswerkstatt.de oder der Hotline +49 (0)30-76 883 883anmelden. "Eine Reihe von Unternehmen verbindet den Einsatz dann mitder Firmenweihnachtsfeier", so Saga. Wer keine Möglichkeit hat,selbst mit anzupacken, kann noch unter www.online-packen.de mitwenigen Klicks ein Päckchen auf die Reise schicken.Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion"Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan'sPurse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche WerkGeschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 11Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht.