Bezirksbürgermeister von Mitte für Regulierung von E-Scootern

Berlin (ots) - Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephanvon Dassel (Bündnis 90/Die Grünen), hat Verkehrssenatorin RegineGünther dazu aufgefordert, den Markt für E-Scooter zu regulieren."Nur Beobachten und Abwarten reicht nicht, wir brauchen klareRahmenbedingungen", sagte von Dassel rbb|24 am Donnerstag in Bezugauf die bisherige Strategie seiner Parteikollegin.Er begrüßte den Vorschlag der Berliner Linken, den Betrieb vonE-Scootern auszuschreiben und Anbieter zu verpflichten, mit ihremAngebot auch in die Außenbezirke zu gehen. "Das Land Berlin mussAusschreibungen machen und dann einen oder maximal zwei Anbieternehmen - und die Ausschreibung muss immer Konzepte beinhalten, dieder ganzen Stadt guttun", so von Dassel.Der rbb hatte die Apps aller Berliner E-Scooter ausgewertet undaufgezeigt, dass allein im Bezirk Mitte bereits 2.200 E-Scooterstehen. Dies führe im Bezirk zu erheblichen Problemen, sagte vonDassel. Bei einer vierstündigen Sonderkontrolle des Ordnungsamtesseien kürzlich 60 Verstöße gegen die Verkehrsregeln festgestelltworden. "Alle vier Minuten gibt es einen Verstoß. Wir sehen manchmalzwei oder drei Leute auf dem E-Scooter. Wir sehen, dass man daSelfies macht - und das ist zum Teil wirklich verkehrsgefährdend."