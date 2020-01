Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) sieht in geplantem Siemenscampus in Berlin große Chance

Berlin (ots) - Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Spandau, Helmut Kleebank(SPD), hat sich sehr zufrieden über die Pläne zum neuen Siemenscampus geäußert.Das Ergebnis sei "ausgezeichnet" und eröffne so viele Möglichkeiten, "dass derStandort und das Quartier auch noch in 10, 20 und 50 Jahren attraktiv ist,"sagte Kleebank am Donnerstag im Inforadio vom rbb.Der SPD-Politiker trat der Befürchtung entgegen, dass durch das neueStadtviertel die Mieten in Spandau deutlich stärker steigen als bisher. Siemenshabe zugesagt, dass 30 Prozent der geplanten knapp 2.800 Wohnungenmietpreisgebunden sind."Ich persönlich bin dafür, dass das Gesamtprojekt möglichst von den städtischenWohnungsunternehmen übernommen wird, womit (...) eigentlich ein exorbitanterMietenanstieg nicht mehr vorkommen kann. (...) Wenn man andere Partner mit insBoot holen will, dann wäre ich sehr dafür, sich an die klassischenGenossenschaften zu wenden (...). Ich glaube, dass ist dann insgesamt auch dierichtige Maßnahme, in der Siemensstadt insgesamt den Mietpreisanstiegabzubremsen."Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/RIJN8wPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4487571OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell