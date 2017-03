Berlin (ots) - Der Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg will vonseinem gesetzlichen Vorkaufsrecht Gebrauch machen, falls das HausGrunewaldstraße 87 verkauft wird.Das hat Baustadtrat Jörn Oltmann (Bündnis 90/Die Grünen) demrbb-Inforadio gesagt. Oltmann begründete das damit, dass das Haus ineinem Milieuschutz-Gebiet liege."Die Grunewaldstraße 87 liegt in einem Gebiet der sozialenErhaltungsverordnung. Dementsprechend steht dem Bezirk unterbestimmten Voraussetzungen ein Vorkaufsrecht zu. Es gibt aber aktuellkeinen Verkaufsfall. Wir werden uns das ganz genau ansehen und einegute Lösung für die Mieterinnen und Mieter zu versuchen zu erreichenan der Stelle. Aber an der Stelle möchte ich nicht mehr sagen. Wennwir ein Vorkaufsrecht haben, wird zum Verkehrswert gekauft, und dannhaben wir sozusagen das Vorrecht vor anderen an der Stelle. Er (derEigentümer, Ergänzung der Redaktion) muss aber nicht verkaufen."In einem ähnlichen Fall hatte das BezirksamtFriedrichshain-Kreuzberg sein Vorkaufsrecht ausgeübt und ein Haus inder Wrangelstraße für eine städtische Wohnungsbaugesellschafterworben.Das Haus Grunewaldstraße 87 war 2015 in die Schlagzeilen geraten,weil in leerstehenden Wohnungen bis zu 200 Wanderarbeiter ausRumänien und Bulgarien einquartiert worden waren. Es kam zu sozialenSpannungen, und die Polizei musste etliche Male im Haus einschreiten.Die Alt-Mieter sahen in der Einquartierung den Versuch, sie aus demHaus zu drängen. Der Eigentümer möchte das Haus sanieren und dannverkaufen. Bislang hat er aber noch keine Baugenehmigung.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell