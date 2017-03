Mainz (ots) -Sonntag, 19. März 2017, 21.45 UhrErstausstrahlungAm Sonntag, 19. März, 21.45 Uhr, zeigt 3sat die Beziehungskomödie"Celeste & Jesse Forever" (USA 2012).Jesse und Celeste waren ein Paar, bis sie sich trennte. Jetzt sindsie beste Freunde. Doch als Jesse eine andere Frau kennenlernt unddiese von ihm schwanger wird, bereut Celeste ihre Entscheidung. Diecharmante Beziehungskomödie bietet witzige, geschliffene Dialoge undeine erfrischende Hauptdarstellerin: Rachida Jones, die bisher inSerien und als Drehbuchautorin auffiel, zeigt hier ihr komischesTalent.Celeste (Rashida Jones) und Jesse (Andy Samberg) sind ein äußerstfortschrittliches Ex-Ehepaar. Trotz Trennung leben sie noch immer Türan Tür, sind über das Tun und Lassen des anderen stets informiert undverbringen fast jede freie Minute miteinander. Sie verstehen sich sogut, dass selbst ihre besten Freunde den innigen Umgang der beiden"offiziell Getrennten" nicht mehr ertragen können. Doch als dieerfolgreiche und selbstbewusste Celeste den mal wieder arbeitslosenund wenig zielstrebigen Jesse um die Scheidung bittet, beginnen dieSchwierigkeiten: Jesse, der Celeste immer noch liebt, will keinenendgültigen Schlussstrich ziehen. Und auch Celeste merkt mit derZeit, dass sie Jesse nicht wirklich gehen lassen will - schon garnicht mit einer neuen Frau an seiner Seite.Die amüsante und rührende Geschichte um ewige Liebe und denschmerzhaften Prozess des Loslassens hat Regisseur Lee Toland Krieger("The Vicious Kind") inszeniert. Neben Rashida Jones und Andy Sambergals Ex-Ehepaar spielen "Der Herr der Ringe"-Star Elijah Wood sowieNachwuchstalent Emma Roberts. Das Drehbuch zum Film hat Rashida Jonesgemeinsam mit ihrem Ex-Freund Will McCormack verfasst, der im Film ineiner Nebenrolle zu sehen ist.Hinweis für Journalisten: Den Film "Celeste & Jesse Forever"finden Sie als Video-Stream unter:https://pressetreff.3sat.de/startseite/artikel/celeste-jesse-forever/Bilder erhalten Sie hier:https://presseportal.zdf.de/presse/foreverPressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satClaudia Hustedt+49 (0) 6131 - 701 5952hustedt.c@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell