München (ots) -Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Nächste Folge am Freitag, 21. September, um 22:25 Uhr bei RTL IISebastians Einstellung zum Voting lässt Jessica weiterhin grübeln.Sein Vorschlag, über den Verbleib der Islander zu losen, nagt immernoch an ihr. Lisa darf sich einen Date-Partner aussuchen und sorgtdamit für eine Eifersuchtsattacke. Und in der Privat-Suite geht esheiß zur Sache.Jessica immer noch enttäuscht von SebastianDie Nachwehen des Blitzvotings und des Auszugs dreier Islander istimmer noch ein Gesprächsthema in der Villa. Besonders Jessica kannnicht vergessen, dass Sebastian sich nicht für sie eingesetzt hat.Sein Vorschlag, über den Verbleib der Islander zu losen lässt sieweiterhin über ihre Beziehung grübeln. Auf dem Daybed sprechen sichbeide aus. Wird Sebastian Jessicas Zweifel beseitigen können?Lisas Date RochadeLisa erhält die Nachricht, dass sie sich einen Datepartneraussuchen darf. Ihre Entscheidung fällt auf Sebastian. Sie fragtJessica um Erbaubnis. Doch dann entscheidet sich Lisa um. Sie möchtedoch lieber von Yanik aufs Date begleitet werden. Janina istfassungslos und kann nur eifersüchtig mit ansehen wie ihr Partnerzusammen mit Lisa die Villa verlässt. Kommen sich Lisa und Yanik beimDate wieder näher? Und was erwartet die beiden nach ihrer Rückkehr?Heiße Nacht in der Privat-SuiteJessica darf eine Nacht in der Privat-Suite verbringen. AlsBegleiter wählt sie Sebastian aus. Nach einem obligatorischenSchaumbad schäumen auch die Gefühle der beiden Islander unter derBettdecke über. Es kommt zu Versöhnungssex."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge amFreitag, den 21. September, um 22:25 Uhr bei RTL IIÜber "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert.