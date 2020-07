Beziehungsgeheimnisse in der Pandemie (FOTO)

Berlin (ots) - Die Covid-19 Pandemie verändert die ganze Welt und vielmals auch die persönlichen Sichtweisen und Wünsche vieler Menschen, die in Krisenzeiten ihre Wertvorstellungen neu überdenken. Gerade Singles wird nun einmal mehr die Bedeutung einer Beziehung mit der richtigen Person bewusst und oftmals wächst nun der Wunsch einen Menschen zu finden, mit dem man seinen Alltag teilen, gute und schlechte Tage erleben und ein gemeinsames Leben aufbauen kann. Doch häufig ist es insbesondere für Frauen mit muslimischem Background nicht erwünscht, dass sie viele Männerbekanntschaften pflegen. Zugleich soll das Kind doch bitte baldmöglichst unter die Haube und häufig fragen Eltern: "Wann hast du vor, zu heiraten - und wann bekommen wir endlich Enkel?" Ein Zwiespalt, den viele junge erwachsene Muslime und Muslimas kennen. Die Dating App HAWAYA hat sich zur Aufgabe gemacht, hierfür ein sicheres digitales Umfeld zu schaffen. In Zeiten von Social Distancing gelten neue Umgangsregeln und bevor man jemanden persönlich trifft, kann es hilfreich sein auszuloten, ob man gemeinsame Interessen und - falls gewünscht - einen gemeinsamen Background hat, bevor man eine ernsthafte Beziehung oder sogar eine Ehe in Betracht zieht. HAWAYA möchte dabei behilflich sein, dass man sein Lebensglück selbst in die Hand nehmen kann. Und häufig spielt bei der Partnerwahl der persönliche Background durchaus eine entscheidende Rolle. Dating-Apps, die vor wenigen Jahren noch verpönt waren, sind heute ein selbstverständliches Tool, um selbstbestimmt die Partnersuche in die Hand zu nehmen. Gerade junge Muslimas schätzen bei HAWAYA die Möglichkeit, dass ihr Gesicht verpixelt und eine vertraute Person zur Konversation hinzugezogen werden kann, um deutlich zu machen, dass kein Flirt, sondern nur ernste Absichten bei HAWAYA gewünscht sind.Doch nach dem Kennenlernen geht die Beziehungsarbeit erst richtig los:HAWAYA hat deswegen einige Geheimnisse einer glücklichen Beziehung zusammengestellt:ZEITMit der Perspektive auf ein langes Leben verlieren manche Dinge leider an Bedeutung und werden als selbstverständlich wahrgenommen. Mit der Pandemie erkannten viele, wie kostbar jede Minute unseres Lebens ist und dass wir jede einzige Sekunde nutzen sollten. Die einsame Zeit, die wir alleine zu Hause verbracht haben, hat uns gezeigt, dass dieses Leben viel schöner ist, wenn es geteilt wird - bestenfalls mit der Person, die unsere die Hand hält, unsere Herzen füllt und Schmetterlinge im Bauch zaubert. Nimm Dir Zeit für Deine Liebsten! Es gibt viele Wege eine Beziehung zu pflegen.VERTRAUENSich auf die andere Person zu verlassen, stellt sicher, dass eine Beziehung ein solides Fundament hat. In der Beziehung müssen beide Parteien zeigen, dass sie sich gegenseitig schätzen. Bevor sie jedoch eine Beziehung eingehen, sollte auch das Vertrauen zur Dating-App selbst vorhanden sein - deshalb bietet die am häufigsten gedownloadete Dating-App der Türkei, Hawaya, die Möglichkeit zur Selfie-Verifizierung. Nutzer können damit ihr Profil authentifizieren und so für sein Gegenüber einen vertrauensvollen Rahmen schaffen. Im Spezialmodus gibt es außerdem die Möglichkeit nach einem ersten Kennenlernen die ganze Aufmerksamkeit auf nur einen Nutzer zu richten - es wird markiert, dass hier der Funke übergesprungen ist und vorerst nur monogam kommunizieren werden soll. Marketingdirektor von Hawaya Ezgi Ceren berichtet, dass gerade Personen, die eine ernsthafte Beziehung suchen, auf diese Funktionen besonders großen Wert legen. Bereits in der Türkei, Kanada und Deutschland bietet Hawaya Paaren die Möglichkeit digital und sicher einen Partner fürs Leben zu finden. Nach einem vertrauensvollen Start, wird also nun die Beziehung weiter ausgebaut.RESPEKTWir alle wissen, wie wichtig gegenseitiger Respekt in einer Beziehung ist und wie kostbar das Leben ist. Das bedeutet in der Konsequenz. dass wir auch die individuellen Vorlieben des Gegenübers achten und genug Freiraum bleibt, um sich zu entfalten. Die Qualität einer Beziehung zeigt sich insbesondere in einer Krise und wie man diese gemeinsam meistert. Paare lernen sich in Krisen sogar noch besser kennen, was die Beziehung langfristig festigt. Behandle deinen Partner so respektvoll, wie auch du es dir wünscht.FREUNDSCHAFTMit dem Ziel einer Ehe, sollte stets bedacht werden, dass man sein ganzes Leben gemeinsam verbringt. Daher ist es wichtig deiner Partner/in auch ihre eigenen Freundschaften zu gönnen! Es ist natürlich auch großartig, wenn ein Partner gleichzeitig der beste Freund sein kann: Ein Freund mit dem man Spaß haben, die ganze Nacht durchquatschen und glückliche, wie traurige Momente teilen kann. Eine bessere Aussicht auf die Zukunft gibt es nicht!KOMMUNIKATIONEine offene Kommunikation ist das A und O einer ernsten Beziehung. Aus diesem Grund sollte stets eine respektvolle und freundliche Kommunikation stattfinden! Innehalten und überlegen, bevor man etwas sagt, was man bereuen könnte. Auch mit Worten kann man Menschen sehr verletzen oder die Wertschätzung einer Beziehung zum Ausdruck bringen.KOMPROMISSBeziehungen sind nicht immer einfach - es gibt Höhen und Tiefen. Beide Partner sollten bereit sein Opfer zu bringen und nicht immer nur auf den persönlichen Standpunkt beharren. 