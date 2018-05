Bezant erreicht sein Pre-Sale-Ziel in einer Stunde - verbucht bei 7,5-facher Überzeichnung Asiens schnellsten Token-Verkauf des Jahres 2018

Das disruptive Startup-Unternehmen will Inhaltsurheber aus allerWelt befähigen und digitale Inhalte über die Blockchain umsetzenSingapur (ots/PRNewswire) - Bezant (https://bezant.io/) - einedezentralisierte Zahlungs- und Diensteplattform, die Urheber vonInhalten, Beeinflusser und E-Commerce-Händler unterstützt, ihrZielpublikum mit schnellen, sicheren und zuverlässigenZahlungslösungen zu erreichen - gab heute bekannt, dass es seinPre-Sale-Ziel von 16,8 Millionen USD nur etwas über eine Stunde,nachdem der Token-Verkauf am 03. Mai 2018 um 10:00 Uhr Singapur Timezur Teilnahme eröffnet wurde, erreicht hat. Zum Ende hatte BezantsToken-Pre-Sale 7,5 Mal mehr Anträge (über 126 Millionen USD) als dieverfügbare Token-Allokation erhalten. Aufgrund der hohen Nachfrageder Teilnehmer führte Bezant am 04. Mai 2018 eine zusätzlichePre-Sale-Bonus-Runde über 4 Millionen USD durch, die in weniger alsfünf Minuten zu Ende war.Bezant setzt sich für ein neues Konzept für Zahlungen und dieMittelbeschaffung für die weltweiten Sektoren "digitale Inhalte" und"Beeinflusser" ein. Hierfür hat das Unternehmen eine beeindruckendeGruppe von Personen mit großer Erfahrung in relevanten Branchenzusammengebracht, darunter internationale Zahlungen, Gaming, mobileInhalte und Kryptowährungen. Dem Team gehören Daesik Kim an,Mitbegründer von Bithumb, einer der größten Kryptowährungsbörsenweltweit; sowie frühere Führungskräfte und Entwickler von Kakao, desheimisch-koreanischen Internetgiganten.Die Bezant-Plattform wird seit zehn Monaten entwickelt. Fokussiertauf Mobil-Apps, Spiele und den elektronischen Handel vor allem inSchwellenmärkten verfolgt Bezant drei Ziele:- Es will über die Blockchain Urheber befähigen und die Kreativitätfördern und mit einer effizienten, skalierbarenRechnungsstellungsplattform die Erträge aus digitalen Inhaltensteigern.- Es will mehr Verbraucher - darunter die ohne Bankkonto - befähigen,auf eine breite Palette digitaler Inhalte zuzugreifen und für diesezu zahlen; will die Barrieren beseitigen, die Menschen davonabhalten, an gewünschte Inhalte zu kommen.- Es will positive soziale und wirtschaftliche Veränderungenanstoßen, indem es die Produktion und die Nutzung digitaler Inhalteaußerhalb der eingegrenzten Umgebungen weltweiter Tech-Riesensteigert.Daesik Kim, Chief Cryptocurrency Officer: "Mit den Ergebnissenkönnten wir nicht zufriedener sein - mit praktisch nullMarketingausgaben haben wir ein neunstelliges Ergebnis erreicht. Wirdanken der Community herzlich für ihr Vertrauen und ihreUnterstützung.""Es erfüllt mich mit Stolz, die Token-Sale-Aktion von Bezant zuleiten. Das ist nur der erste von vielen Meilensteinen auf unseremgeplanten Weg, den wir unbeirrt gehen. Bezant ist ein"Spielveränderer" in der Inhalts- und Beeinflusserbranche. UnserTeam, unterstützt von erfahrenen Schwergewichten der Branche,entwickelt ein lebendiges, florierendes Ökosystem für sowohl Urheberals auch Verbraucher."Die Chancen sind enorm. Bis 2018, wird prognostiziert, werden dieVerbraucherausgaben auf Mobil-App-Stores auf über 110 MilliardenUSD[1] steigen. Auch wird prognostiziert, dass die Umsätze imelektronischen Handel bis 2021 um 246,2 Prozent auf dann 4,5Billionen USD[2] steigen werden. Während die Verbraucherausgaben fürdigitale Inhalte zunehmen, wird Bezant Zugänge ermöglichen und dieWirtschaftlichkeit des Vertriebs von Inhalten verändern - wirdChancen in einem Markt nutzen, der von Branchengiganten dominiertwird.[1]https://www.appannie.com/en/insights/market-data/2018-app-predictions-app-store-revenues-will-hit-new-heights/[2] https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-salesInformationen zu BezantBezant (https://bezant.io/) ist eine dezentralisierte Zahlungs-und Diensteplattform, die Urheber von Inhalten, Beeinflusser undE-Commerce-Händler unterstützt, ihr Zielpublikum mit schnellen,sicheren und zuverlässigen Zahlungslösungen zu erreichen. Durch dieNutzung von Blockchain versetzt Bezant Urheber in die Lage, digitaleOriginalinhalte umzusetzen, auf die Verbraucher weltweit leichtzugreifen können. Den Verbrauchern bieten sich damit alternativeMöglichkeiten, ihre Inhalte zu monetarisieren, ohne traditionelleBanken einbeziehen und die damit verbundenen Unannehmlichkeitenakzeptieren zu müssen. Auch entgehen sie so den hohen Gebührenmarktdominierender Mainstream-App-Stores. Bezant stößt zudem positivesoziale und wirtschaftliche Veränderungen an, indem es die Produktionund die Nutzung digitaler Inhalte außerhalb der eingegrenztenUmgebungen weltweiter Tech-Riesen steigert.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website bezant.io(https://bezant.io/), oder folgen Sie Bezant auf Twitter(https://twitter.com/bezant_io) und Telegram(https://t.me/bezant_official).