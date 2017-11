Bezahltradition im Umbruch / Klassische und kontaktlose Zahlung mit girocard im Aufwind (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Der Paradigmenwechsel im Portemonnaie hat in Deutschland an Fahrtaufgenommen. Die girocard steht in der Gunst der Kunden so hoch wienie zuvor und hat in der Beliebtheit erstmals mit dem Bargeldgleichgezogen. Rückenwind erlebt dabei auch die kontaktlose Zahlungmit der Debitkarte der Deutschen Kreditwirtschaft: Noch nie haben dieKunden eine neue Funktion der girocard so schnell angenommen, wie daskontaktlose Bezahlen. Das zeigen verschiedene Umfragen der GfK, dieim Februar, Mai und Oktober 2017 im Auftrag der EURO Kartensystemeinsgesamt 3.610 Personen zwischen 16 und 69 Jahren befragte.Über alle Altersstufen hinweg favorisieren 39 Prozent der girocardNutzer (diejenigen, die die girocard zumindest gelegentlich zumBezahlen nutzen) unabhängig vom Betrag grundsätzlich die Zahlung mitgirocard, die damit erstmals mit dem Bargeld (38 Prozent)gleichzieht. Etwa jeder Fünfte (19 Prozent) zahlt mit allen genanntenBezahlmitteln (girocard, Kreditkarte und Bargeld) gleich gern. Diegrößten Befürworter der girocard sind aktuell die 30- bis39-Jährigen, von denen fast die Hälfte (47 Prozent) am liebsten mitgirocard zahlt; nur drei von zehn bevorzugen Barzahlungen. Wie starksich die Vorlieben geändert haben, zeigt ein Blick zurück: Noch imJuli 2015 nannten bei einer repräsentativen GfK-Umfrage unter 1.550Befragten 44 Prozent das Bargeld als ihr generell bevorzugtesBezahlmittel. Münzen und Scheine rangierten damals auf dem deutlichenersten Platz.Kontaktlos kommt anDem elektronischen Zahlen verleiht insbesondere diekontaktlos-Technologie neuen Aufwind. Die Deutschen, die bishertraditionell dem Bargeld verschrieben schienen, nehmen daskontaktlose Bezahlen besonders schnell an. Unter den Inhabern einergirocard kontaktlos stieg der Anteil derer, die die Funktion bereitsgenutzt haben, innerhalb weniger Monate von 38 Prozent im Februar auf47 Prozent im Oktober. Rund jeder Zweite mit einer entsprechendenKarte hat somit die kontaktlos-Funktion bereits genutzt. Gleichzeitigstieg die Nutzungsabsicht: 29 Prozent derjenigen, die die girocardzum Bezahlen nutzen, hielten es im Oktober für (sehr) wahrscheinlich,dass sie in den nächsten zwölf Monaten im Geschäft kontaktlos mitKarte zahlen, auch wenn sie selbst aktuell noch keine kontaktloseKarte haben. Das entspricht einem Zuwachs von rund 70 Prozent.Gleichzeitig lernen die Kunden die kontaktlose Bezahlfunktionihrer Bank- oder Sparkassenkarte besser kennen und damit auch ihreVorteile: 85 Prozent derjenigen, die die girocard kontaktlos kennen,stufen sie als schnell ein. Ebenso viele finden sie einfach undunkompliziert. 83 Prozent sehen sie als praktisch an. Damit rangiertsie schon heute auf dem Niveau der kontaktbehafteten girocard. BeimBlick auf die unterschiedlichen Altersgruppen zeigt sich, dass dasBezahlen nur durch Vorhalten nicht nur für die jungen, technikaffinenAltersgruppen ein Thema ist. Bei den 60- bis 69-Jährigen sagen 39Prozent, dass ihnen das kontaktlose Bezahlen gut gefällt - einZuwachs von 20 Prozentpunkten seit Februar.Die große Geschwindigkeit, mit der die Verhaltens- undEinstellungsänderung aktuell vonstattengeht, zeigt welches Potenzialin der girocard kontaktlos steckt. Sie bietet Komfort,Geschwindigkeit und intuitive Handhabung. Kontaktloses Zahlen ist aufdem Weg zum neuen Normal an der Ladenkasse.Weitere Ergebnisse der Studie finden Sie in den Management Summaryszum kontaktlosen Bezahlen und zu den Bezahlpräferenzen aufgirocard.eu:http://ots.de/TLUEhhttp://ots.de/OQOhbÜber die girocard:Rund 100 Millionen girocards und Kundenkarten von Banken undSparkassen gibt es in Deutschland. "girocard" ist der übergeordneteund neutrale Rahmen der Deutschen Kreditwirtschaft für ihre zweibewährten Debitkarten-Zahlungssysteme: Das girocard (electronic cash)Verfahren als Chip-basiertes Bezahlen direkt vom Konto und dieBargeldbeschaffung an den Geldautomaten in Deutschland ("DeutschesGeldautomaten-System"). Mit der stetigen technischen Innovation sowieder persönlichen Geheimzahl PIN (Personal Identification Number)garantiert die Deutsche Kreditwirtschaft den stets sicheren undeinfachen Einsatz des girocard-Systems. Die girocard als Deutschlandsmeist genutzte Debitkarte ermöglicht immer mehr Bank- undSparkassenkunden den neuen, komfortablen Service des kontaktlosenBezahlens. Der Name und das Logo girocard wurden 2007 von derDeutschen Kreditwirtschaft eingeführt.Über EURO Kartensysteme:Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaftübernimmt die EURO Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamenInteresse der deutschen Banken und Sparkassen im Bereich deskartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO Kartensysteme GmbHkonzentriert sich dabei insbesondere auf zentrale Aufgaben undServiceleistungen, wie z. B. Marketing und Business Development fürdie girocard und ihre Prepaid-Bezahlfunktionen GeldKarte und girogosowie die weiteren Funktionen auf dem Chip, die Entwicklung vonoperationalen Sicherheitsstandards und Methoden derMissbrauchsbekämpfung, zudem die Mastercard-Lizenzverwaltung.