Bezahlbarer Wohnraum als Mangelware in Europas Städten: Wien zeigt Wege aus der Krise auf

Wien (ots) -- Städte fordern bessere EU-Gesetzgebung- Investitionslücke für bezahlbaren Wohnraum bei 57 Mrd. Eurojährlich- Stadt Wien als "Role Model"Was tun gegen die akute Wohnungskrise in Europas wachsendenStädten? Wie können Investitionen in bezahlbaren Wohnraum angekurbeltwerden? Wege aus dem Engpass zeigt die internationale Konferenz"Housing for All - Affordable Housing in Growing Cities in Europe" am4. und 5. Dezember in Wien auf. Rund 300 Teilnehmende aus 36 Ländernsind bei Wiener Wohnen zu Gast."Zwei Drittel der EU-Bevölkerung leben in Städten, dieentscheidend für sozialen Zusammenhalt und wirtschaftlicheEntwicklung sind. Städte brauchen daher entsprechendeRahmenbedingungen, um Investitionen in bezahlbaren Wohnraum zusteigern", so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig: "Die'Städtepartnerschaft Wohnen' hat konkrete Gesetzesvorschläge für dieEU-Kommission ausgearbeitet, die in Wien präsentiert werden. Jetztmuss Europa Maßnahmen gegen Fehlentwicklungen auf den Wohnungsmärktensetzen." Mehr als 220 Millionen Haushalte gibt es in der EU - ganze82 Millionen EuropäerInnen können sich das Wohnen nicht mehr leisten.Denn die Wohnungspreise und Mieten in den Städten steigen seit Jahrenmassiv. Die "EU-Task Force für Investitionen in soziale Infrastrukturin Europa" schätzt die Investitionslücke beim leistbaren Wohnraum aufrund 57 Milliarden Euro jährlich.Wirksame Maßnahmen gefordertMit dem Ziel, Städte im Politikgestaltungsprozess der EU zustärken, hat 2016 der EU-Rat die "Städteagenda für die EU" ins Lebengerufen. Die Konferenz "Housing for All" bildet den Abschluss derStädtepartnerschaft Wohnen. Der nun vorliegende Maßnahmenkatalogumfasst zahlreiche bereits umgesetzte Ergebnisse - etwa Studien derWohnungssituation in EU-Mitgliedstaaten oder eine Datenbank für guteWohnprojekte. Und er beinhaltet wichtige Empfehlungen an denEU-Gesetzgeber.Der Großteil der Finanzierung für leistbares Wohnen kommt ausnationalen und lokalen Förderungen und von den NutzerInnen. Aber dieeuropäische Gesetzgebung hat massive Auswirkungen über dasEU-Beihilfenrecht und die Fiskalregeln. Gefordert wird deshalb etwa,die Beschränkung der Zielgruppen von gefördertem Wohnraum auf"benachteiligte Bürger oder sozial schwächere Bevölkerungsgruppen" zustreichen. Und: Der Indikator für den Anteil des Einkommens, der fürWohnungskosten aufgewendet wird, muss drastisch gesenkt werden - vonderzeit 40 % des Gesamthaushaltseinkommens auf 25 %, weil dieLebenshaltungskosten gestiegen, aber die Einkommen nicht entsprechendgewachsen sind.Wiener Modell als VorbildÖsterreichs Hauptstadt nimmt international eine Vorreiterrolleein: 62 % der WienerInnen leben in den 220.000 Gemeindebauwohnungenoder in den anderen mehr als 200.000 geförderten Wohnungen. Aber auchWien steht heute - durch den anhaltenden Investitionsboom inImmobilien - vor großen Herausforderungen. Die Wiener Stadtregierunghat daher kürzlich über eine neue Flächenwidmungskategorie in derNovelle der Wiener Bauordnung gesetzlich eine Zweidrittel-Quotefixiert, die auch international ein positives Echo erzeugt hat.Künftig müssen bei großen Immobilienprojekten damit mehr geförderteals freifinanzierte Wohnungen gebaut werden. "Damit schieben wirSpekulationen mit Grund und Boden einen Riegel vor und geben denWienerinnen und Wienern die Sicherheit, dass das Wohnen weiterhinleistbar bleibt", so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.www.housing-for-all.euRückfragehinweise:Paul WeisMediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig+43 1 4000 81846, paul.weis@wien.gv.atChristiane DaxböckMediensprecherin Stadträtin Kathrin Gaál+43 1 4000 81869, christiane.daxboeck@wien.gv.atOriginal-Content von: City of Vienna - Wiener Wohnen, übermittelt durch news aktuell